Casi mil personas enferman por parásito en Michigan; investigan el mayor brote de cyclospora

Alrededor de mil personas han sido diagnosticadas con cyclospora en Michigan, un parásito que provoca una intensa diarrea acuosa y que ha originado el mayor brote registrado tanto en la historia de ese estado como uno de los más grandes de Estados Unidos en los últimos años.

Las autoridades sanitarias mantienen abierta la investigación para determinar el origen de la contaminación, mientras los contagios continúan aumentando.

Hasta ahora no se han reportado fallecimientos, pero el número de casos ha crecido de manera acelerada en pocas semanas. Paralelamente, las autoridades revisan enfermedades similares detectadas en 28 estados, incluido Ohio, donde también se han confirmado cientos de contagios cerca de la frontera con Michigan.

Michigan enfrenta un brote histórico de cyclospora

Las autoridades sanitarias de Michigan informaron inicialmente del brote cuando se habían detectado poco más de 170 casos desde el 22 de junio, concentrados en el sureste del estado. Sin embargo, la cifra aumentó rápidamente hasta 992 personas infectadas, de las cuales unas 40 requirieron hospitalización.

La situación también alcanzó al estado vecino de Ohio. El condado de Lucas reportó 306 casos, mientras que el noroeste del estado superó los 400 contagios, lo que llevó a ampliar las investigaciones para determinar si existe una fuente común.

La doctora Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan, aseguró que las evidencias apuntan a un mismo origen.

“Claramente ocurre ahora mismo un brote vinculado”.

Los especialistas explican que identificar el alimento responsable suele ser una tarea complicada. Los productos contaminados pueden distribuirse a supermercados y restaurantes de distintas regiones, mientras que un mismo ingrediente —como cilantro, albahaca o verduras frescas— puede formar parte de numerosos alimentos, dificultando reconstruir la cadena de contagio.

Además, los expertos señalan que este tipo de investigaciones pueden prolongarse durante meses y, en algunos casos, nunca logran identificar con certeza la fuente de la contaminación.

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino y causa ciclosporiasis, una enfermedad caracterizada por diarrea abundante, evacuaciones frecuentes, náuseas, dolor abdominal, fatiga y pérdida de apetito. Generalmente se transmite mediante alimentos o agua contaminados con materia fecal y suele registrarse con mayor frecuencia durante la primavera y el verano.

Aunque normalmente responde al tratamiento con antibióticos y rara vez pone en riesgo la vida, las autoridades recuerdan que la infección puede provocar complicaciones en personas vulnerables si no recibe atención médica.

¿Cómo protegerse y por qué este brote preocupa a las autoridades?

Los especialistas consideran que este brote es inusual por su magnitud. En los últimos 20 años, solo unos cuantos episodios de cyclospora han superado el millar de casos en Norteamérica. Entre ellos destacan un brote relacionado con frambuesas guatemaltecas en 1997 y otro asociado con albahaca mexicana en 2019, que enfermó a más de 2 mil 400 personas.

Los investigadores también reconocen que existe un importante subregistro porque muchas pruebas utilizadas para diagnosticar enfermedades transmitidas por alimentos no detectan este parásito de manera específica.

Las autoridades sanitarias aclararon que, por ahora, no existe evidencia de que el microorganismo haya evolucionado para volverse más infeccioso ni consideran que la situación represente una emergencia sanitaria nacional.

Como medida preventiva, recomiendan acudir al médico si la diarrea persiste durante varios días y consultar la posibilidad de una infección por cyclospora.

También aconsejan lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas, aunque advierten que este parásito puede adherirse con fuerza a algunos alimentos, por lo que el lavado no siempre elimina completamente el riesgo.

Mientras continúan las investigaciones, Michigan recomienda comprar lechugas enteras en lugar de mezclas de ensaladas prelavadas y retirar las dos o tres hojas exteriores antes de lavar el resto bajo agua corriente, una medida que podría ayudar a reducir la exposición mientras se identifica el origen del brote.