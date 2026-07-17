China responde a Trump: “son invenciones” sobre injerencia electoral en EU

Mauricio

China calificó este viernes de "puras invenciones" las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, luego de que el mandatario señalara a Pekín de haber intervenido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

Trump hizo estas declaraciones durante un discurso en la Casa Blanca el jueves, donde afirmó que el sistema electoral estadounidense había quedado expuesto y urgió a los legisladores a adoptar nuevas restricciones al voto, pese al escaso respaldo que estas medidas han despertado, incluso entre integrantes de su propio Partido Republicano.

China rechaza acusaciones de Donald Trump

Durante su mensaje, el presidente de Estados Unidos también aseguró que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación utilizadas en territorio estadounidense.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, rechazó categóricamente esas afirmaciones durante una rueda de prensa.

Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento", respondió el funcionario chino al referirse a las acusaciones hechas por Donald Trump.

Asimismo, Lin Jian sostuvo que "China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas", al insistir en la postura oficial del gobierno de Pekín sobre este tema.

Pekín pide a Washington dejar de difamar a China

El portavoz agregó que, desde la perspectiva de su gobierno, "la comunidad internacional ve con mucha claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países".

Además, hizo un llamado a Estados Unidos para revisar su actuación y evitar utilizar a China como parte del debate político interno.

"Instamos a la parte estadounidense a reflexionar sobre sus propias acciones, dejar de difamar infundadamente a China, abstenerse de convertir a China en un tema de sus elecciones y hacer más por beneficiar las relaciones entre China y Estados Unidos", añadió Lin.

Foto: Reuters.

Trump insiste en fraude electoral de 2020

Por su parte, Trump, quien desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca, volvió a sostener que le "robaron" las elecciones de 2020, en las que resultó ganador el demócrata Joe Biden.

Sin embargo, pese a la presentación de más de 60 demandas, nunca se ha demostrado un fraude que pudiera alterar el resultado de los comicios celebrados ese año.

De igual forma, funcionarios electorales y miembros de la propia administración de Trump han rechazado este tipo de afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral.

Con información de AFP.

*mcam