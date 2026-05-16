Alerta sanitaria: Retiran FAMOSAS papas fritas por contaminación con salmonela

Una nueva alerta sanitaria encendió las alarmas en supermercados de Estados Unidos luego de que una popular marca de botanas anunciara el retiro voluntario de uno de sus productos por un posible riesgo de contaminación con salmonela, bacteria que puede provocar enfermedades gastrointestinales graves y complicaciones médicas en sectores vulnerables de la población.

La medida fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, después de que la empresa Legacy Snack Solutions detectara que uno de los ingredientes utilizados en la elaboración de sus productos podría haber estado expuesto a leche en polvo potencialmente contaminada.

El retiro involucra específicamente ciertos lotes de los Giant Eagle Baked Pita Chips sabor parmesano, ajo y hierbas, una botana ampliamente distribuida en cadenas de supermercados del este y medio oeste de Estados Unidos. Aunque hasta ahora no se han reportado personas enfermas relacionadas con el consumo del producto, la compañía decidió retirar las unidades de circulación de manera preventiva mientras continúan las investigaciones y análisis de laboratorio.

Según explicó la empresa, el problema surgió después de que un proveedor externo notificara sobre un retiro previo relacionado con leche en polvo sospechosa de contener salmonela. Dicha leche habría sido utilizada en una mezcla de condimentos aplicada posteriormente sobre los chips de pita.

Las autoridades sanitarias señalaron que este tipo de medidas buscan evitar posibles brotes alimentarios y reducir riesgos entre consumidores, especialmente considerando que la salmonela es una de las bacterias más frecuentes asociadas a intoxicaciones por alimentos contaminados.

La FDA precisó que la alerta únicamente aplica en territorio estadounidense y recordó que la publicación de estos retiros funciona como un servicio de información pública para advertir a consumidores y distribuidores sobre posibles riesgos sanitarios.

¿Qué botanas fueron retiradas del mercado?

El retiro afecta a las bolsas negras de Giant Eagle Baked Pita Chips Parmesan Garlic & Herb, comercializadas en presentaciones de aproximadamente 200 gramos y vendidas en las áreas de snacks de supermercados Giant Eagle y Market District.

Los productos fueron distribuidos exclusivamente en tiendas ubicadas en:

Pensilvania

Ohio

Maryland

Virginia Occidental

Indiana

Las botanas pueden identificarse mediante el código UPC 0 3003496507 5 y la fecha de consumo preferente 16/07/26, información impresa en la parte posterior del empaque.

Legacy Snack Solutions informó que las pruebas realizadas al condimento utilizado en la producción final resultaron negativas a salmonela; sin embargo, decidió proceder con el retiro como medida de precaución para proteger la salud de los consumidores.

La empresa pidió a las personas que hayan comprado el producto evitar consumirlo y desecharlo de inmediato. Asimismo, explicó que los clientes podrán solicitar un reembolso o reemplazo tomando una fotografía del código de barras y de la fecha de caducidad antes de tirar el empaque.

Además del retiro de estas botanas, otras compañías estadounidenses también han emitido alertas similares relacionadas con leche en polvo contaminada, lo que ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y fabricantes de alimentos.

Salmonela: síntomas y riesgos de la bacteria

La salmonela es una bacteria que puede provocar salmonelosis, una infección gastrointestinal que suele presentarse después de ingerir alimentos contaminados.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Diarrea

Fiebre

Náuseas

Vómito

Dolor abdominal

Cólicos estomacales

De acuerdo con especialistas, los síntomas normalmente aparecen entre seis horas y seis días después del contagio y, en la mayoría de los casos, las personas logran recuperarse sin necesidad de tratamiento médico especializado.

Sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados pueden desarrollar cuadros más severos que incluso requieran hospitalización.

Las autoridades sanitarias advirtieron que, en casos poco frecuentes, la bacteria puede propagarse al torrente sanguíneo y generar complicaciones más graves, como infecciones arteriales, problemas cardíacos o artritis.

La FDA también recomendó lavar correctamente superficies, recipientes o utensilios que hayan tenido contacto con los productos retirados, ya que la bacteria puede permanecer activa y facilitar nuevos contagios.

Por ahora, no existe un brote confirmado relacionado con estas botanas, pero las autoridades mantienen el monitoreo mientras continúan las pruebas sanitarias y la recolección de productos en supermercados estadounidenses.