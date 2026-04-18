Corea del Norte lanza varios misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte efectuó el domingo varios disparos de prueba de misiles balísticos, en el último de una serie de lanzamientos realizados por ese país dotado de armamento nuclear, informó el ejército surcoreano.

Se trata del primer lanzamiento de misiles balísticos del Norte desde el 8 de abril y se suma a otros de este año.

Nuestro ejército detectó varios misiles balísticos no identificados disparados al mar del Este (mar de Japón) desde la zona de Sinpo en Corea del Norte alrededor de las 06:10 indicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano.

"Hemos fortalecido la vigilancia en anticipo de posibles lanzamientos adicionales", agregó.

Corea del Norte probó sistemas de armas durante tres días a principios de este mes, incluidos lanzamientos de misiles balísticos y bombas de racimo, informó el medio estatal el 8 de abril.

Analistas dijeron que estas primeras pruebas de lanzamiento indican el más reciente rechazo de Corea del Norte a los intentos de Seúl por reparar las relaciones.

Entre esas muestras de buena voluntad se incluye la condena de Corea del Sur a las incursiones de drones de civiles en el Norte en enero.

En un principio, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder de Corea del Norte, calificó esos comentarios como un "comportamiento muy afortunado y sabio".

Pero este mes, un alto funcionario de Corea del Norte describió al Sur como "el Estado enemigo más hostil" para Pyongyang, una etiqueta usada antes por el líder Kim Jong Un.

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Los nuevos disparos se suman a una intensa actividad armamentista de Corea del Norte durante 2026. En abril, medios estatales norcoreanos informaron pruebas de misiles balísticos tácticos, artillería de largo alcance y municiones guiadas, mientras Corea del Sur y Japón denunciaron múltiples lanzamientos hacia el mar del Este.

Autoridades surcoreanas también reportaron ejercicios desde la zona de Sinpo, área asociada con submarinos y programas de misiles lanzados desde plataformas navales, lo que ha elevado la atención de inteligencia regional.

Especialistas consideran que Kim Jong Un busca varios objetivos simultáneos con esta estrategia: reforzar su capacidad de disuasión, mejorar tecnología militar y aumentar su poder negociador frente a Washington y Seúl.

El Center for Strategic and International Studies ha señalado que cada prueba permite recopilar datos técnicos sobre precisión, alcance y respuesta de defensa antimisiles enemiga. Al mismo tiempo, Pyongyang utiliza estos lanzamientos como herramienta política para exigir concesiones futuras, especialmente alivio de sanciones internacionales.

El contexto regional también influye en la escalada. Este año, Estados Unidos y Corea del Sur ampliaron maniobras militares conjuntas, algo que Pyongyang suele denunciar como ensayo de invasión.

Según análisis del International Institute for Strategic Studies, Corea del Norte responde tradicionalmente a esos ejercicios con demostraciones de fuerza para proyectar capacidad interna y externa.

El riesgo, advierten expertos, es que la repetición de pruebas y maniobras incremente la posibilidad de errores de cálculo en una de las zonas más militarizadas del mundo.

Con información de AFP y Reuters.