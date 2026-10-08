Ken Salazar viajará a México para promover la identidad y el liderazgo norteamericano

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que visitará la próxima semana la Ciudad de México para hablar del tema de ser norteamericano, como millones de personas.

Apenas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum firmara el decreto que prohíbe doble ciudadanía a aspirantes a gobernadores y presidente, el exdiplomático, sin mencionar a la mandataria, dijo que “en este momento”, “se requiere un liderazgo que tenga esa visión de América del Norte”.

Salazar dijo que llegará a la Ciudad de México el miércoles, 14 de octubre, posiblemente para promocionar su reciente libro en español, pues en su mensaje en video en la plataforma X ha mostrado la portada del tomo.

“Espero verlos pronto en México, donde hablaremos de otros temas, como el de una frontera quebrada que se tiene que componer”, dijo.

En su mensaje, el exembajador reconoció que “tengo mucho orgullo de ser ciudadano de Estados Unidos; también tengo mucho orgullo de ser mexicano americano. Por más de cuatro siglos, mi familia ha estado aquí en Estados Unidos, primero de parte de España y, luego, de parte de México”.

Después de la guerra entre Estados Unidos y México, mexicano americano. Aquí están mis raíces y aquí estarán para siempre. Pero no estoy solo; hay 50 millones de mexicanos americanos, es el futuro de la democracia y la economía de Estados Unidos”, dijo.

Pero ese futuro está en América del Norte, con los 130 millones de mexicanos y los 50 millones de canadienses. Nosotros en este continente podemos ser el ejemplo del mundo en la prosperidad económica para el pueblo, y también por una democracia que trabaje para todos”, agregó.

“En este momento es importantísimo, porque se requiere un liderazgo que tenga esa visión de América del Norte”, apuntó.