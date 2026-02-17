Justicia de Estados Unidos pospone audiencia de Nicolás Maduro

La justicia estadounidense decidió aplazar la segunda audiencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro, que estaba prevista para el 17 de marzo, y fijó como nueva fecha el 26 de marzo en una corte federal de Nueva York.

El cambio fue solicitado por la fiscalía, que argumentó “problemas de planificación y logística”. La defensa del exmandatario aceptó la petición y el juez encargado del caso aprobó el ajuste en el calendario.

Maduro, de 63 años, fue capturado en Caracas el 3 de enero durante una operación militar estadounidense. Dos días después, el 5 de enero, compareció por primera vez ante la justicia de Estados Unidos, donde se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y aseguró ser un “prisionero de guerra”.

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también deberá presentarse ante el tribunal el mismo día de la nueva audiencia.

Tras la captura de Maduro en enero de 2026, el poder en Venezuela quedó en manos de su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez, quien asumió de manera interina la conducción del país. La situación abrió un escenario de incertidumbre política y generó atención internacional sobre el futuro de la nación sudamericana.

Trump elogia relación con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que la relación de su país con Venezuela es “muy buena” y que tiene previsto realizar una visita oficial. “Voy a visitar Venezuela”, señaló ante periodistas en la Casa Blanca, aunque no ofreció detalles sobre la fecha ni el itinerario.

Rodríguez condiciona la convocatoria de elecciones a un país libre de sanciones. REUTERS

Los elogios de Trump hacia la presidenta encargada Delcy Rodríguez se producen tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses. El comentario llega en un momento en que Washington busca impulsar acuerdos energéticos y garantizar acceso al petróleo venezolano.

El mandatario destacó que Estados Unidos está “trabajando muy estrechamente” con Rodríguez en temas relacionados con el petróleo, subrayando que la cooperación bilateral se ha intensificado desde el inicio de la transición política en Venezuela.

