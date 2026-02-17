Aerolínea desvía vuelo y veta de forma permanente a dos pasajeros

Un viaje que debía ser tranquilo desde Antalya hacia Manchester terminó convertido en un episodio de violencia aérea. El vuelo LS896 de Jet2 se transformó en un escenario de enfrentamiento cuando dos pasajeros británicos, en estado de ebriedad, comenzaron a lanzar insultos racistas contra una familia de origen pakistaní. La tensión escaló rápidamente y derivó en una pelea física que dejó sangre en los asientos y hasta dientes en el pasillo, según relataron testigos.