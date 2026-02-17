Asesinan a Kurt Van Dyke, leyenda del surf de Santa Cruz, durante asalto en Costa Rica

La mañana del 14 de febrero de 2026 quedó marcada por la violencia en el Caribe costarricense. Kurt Van Dyke, referente histórico del surf californiano y figura respetada en Puerto Viejo, fue asesinado en su residencia en Hone Creek, Cahuita, en la provincia de Limón, durante lo que las autoridades investigan como un asalto domiciliario.

Tenía 66 años y llevaba décadas alternando su vida entre Santa Cruz, California, y la costa sur de Costa Rica, donde se había consolidado no solo como surfista sino también como empresario hotelero.

El ataque en Hone Creek

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres armados ingresaron a la vivienda en horas de la mañana. La escena, de acuerdo con los primeros reportes, fue rápida y brutal.

La pareja de Van Dyke se encontraba bañándose cuando los agresores irrumpieron en la casa. Fue sorprendida, reducida y atada por los asaltantes, quienes la agredieron físicamente mientras exigían objetos de valor.

Kurt Van Dyke sonríe en Puerto Viejo, Caribe sur de Costa Rica, comunidad donde era ampliamente conocido y respetado dentro y fuera del agua. Excélsior

Ella sobrevivió.

Las autoridades confirmaron que presentó lesiones leves, fue atendida tras el ataque y se convirtió en testigo clave del caso. Su declaración es ahora fundamental para reconstruir la cronología de los hechos y perfilar a los responsables.

Van Dyke, en cambio, fue atacado con violencia extrema.

El OIJ informó que la causa de muerte fue asfixia, además de múltiples heridas de arma blanca. Su cuerpo fue hallado debajo de una cama, con una sábana cubriéndole la cabeza, una imagen que refleja el nivel de agresión del crimen.

Los responsables sustrajeron pertenencias de valor y huyeron en un Hyundai Elantra modelo 2013, propiedad de la víctima. Según la investigación preliminar, escaparon en dos vehículos, lo que sugiere coordinación previa.

Hasta el momento no se reportan detenciones.

“The King” de Puerto Viejo

En el agua lo conocían como “The King”.

Kurt Van Dyke realiza estiramientos junto a su tabla en una playa de Puerto Viejo, en el Caribe sur de Costa Rica, donde era conocido como “The King”. Ilustración / DALL-E

El apodo no era gratuito. En el mítico break de Salsa Brava, una de las olas más exigentes y temidas del Caribe, Van Dyke se movía con la naturalidad de quien entiende el lenguaje del mar. No competía contra la ola: dialogaba con ella.

Originario de Santa Cruz, provenía de una familia profundamente vinculada al surf. Su madre, Betty Van Dyke, fue pionera del surf femenino en California, y su padre, Gene Van Dyke, destacó en el circuito de olas grandes. En la comunidad era habitual hablar de los Van Dyke como una verdadera dinastía del surf.

Pero su vida en Costa Rica iba más allá del deporte.

Instalado desde hacía años en la zona de Puerto Viejo y Cahuita, desarrolló proyectos turísticos y era descrito por vecinos y amigos como un hombre generoso, tranquilo y solidario. Su hermano, Peter Van Dyke, lo definió como “una persona pacífica que ayudaba a todos”.

Conmoción internacional y debate sobre seguridad

El asesinato de Kurt Van Dyke ha provocado una ola de reacciones en medios de Estados Unidos, América Latina y Europa, así como en la comunidad internacional del surf, donde su nombre tenía peso histórico.

La noticia también reavivó el debate sobre la seguridad en zonas turísticas del Caribe costarricense, especialmente en áreas con fuerte presencia de residentes extranjeros y actividad hotelera.

Mientras el OIJ avanza en la investigación y la pareja del surfista se recupera del trauma físico y emocional, Puerto Viejo pierde a una de sus figuras emblemáticas. Y el mar, ese que tantas veces lo sostuvo, queda como testigo silencioso de una despedida que nadie vio venir.

«pev»