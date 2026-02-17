Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

El Congreso de Perú aprobó este martes la destitución del presidente interino José Jerí, acusado de inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. La decisión se tomó tras un juicio político en el que se registraron 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Jerí, de 39 años, llevaba apenas cuatro meses en el poder, tras haber asumido el 10 de octubre de 2025 como presidente del Congreso y sucesor de Dina Boluarte, quien fue removida en medio de una crisis marcada por el aumento de la criminalidad.

Acusaciones de corrupción

La destitución se produce luego de que la fiscalía abriera en enero una investigación preliminar contra Jerí por presunta corrupción, relacionada con reuniones que sostuvo con dos empresarios chinos y que no fueron informadas oficialmente.

Jerí se convierte en el séptimo jefe de Estado peruano en los últimos diez años y el cuarto destituido directamente por el Parlamento. Desde 2018, Perú ha atravesado una marcada inestabilidad: cuatro presidentes fueron removidos, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo uno logró concluir su mandato interino.

Transición de poder

El jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció la vacancia presidencial y confirmó que el Parlamento elegirá el miércoles a un nuevo titular del legislativo, quien asumirá automáticamente la presidencia interina hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que el cargo será entregado al ganador de las elecciones presidenciales programadas para el 12 de abril.

Tras su destitución, José Jerí regresará a su puesto como legislador hasta el final del actual periodo parlamentario, también previsto para el 28 de julio.

Dina Boluarte gobernó entre 2022 y 2025

Dina Boluarte fue presidenta de Perú entre diciembre de 2022 y octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país. Su llegada al poder se produjo tras la destitución de Pedro Castillo, cuando ella era vicepresidenta y asumió la jefatura del Estado en medio de una crisis política.

Boluarte, abogada de profesión, trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) antes de ingresar a la política. Fue elegida vicepresidenta en 2021 junto a Castillo y, tras su caída, asumió la presidencia. Durante su mandato enfrentó protestas sociales, acusaciones de represión y una creciente crisis de inseguridad.

Dina Boluarte, presidenta de Perú. (AFP) AFP

El Congreso de Perú aprobó el 10 de octubre de 2025 su destitución por “incapacidad moral permanente”, en una votación calificada como exprés por los medios. La decisión se tomó en medio de una escalada de violencia y acusaciones de corrupción. Boluarte se negó a ejercer su derecho a la defensa durante la sesión parlamentaria.

Tras la vacancia, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la jefatura del Estado y juró el cargo ese mismo día, comprometiéndose a enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. La Fiscalía, además, solicitó que Boluarte no pudiera abandonar Perú mientras enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción.

Pedro Castillo: destitución y contexto político en Perú

Pedro Castillo fue destituido de la presidencia de Perú el 7 de diciembre de 2022, tras varios intentos previos del Congreso por removerlo del poder. La votación final en el Parlamento alcanzó 101 votos a favor y solo 6 en contra, declarando su vacancia por “incapacidad moral permanente”.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. (Reuters) Reuters

El Congreso peruano argumentó que Castillo enfrentaba acusaciones de corrupción y de incapacidad moral, además de haber intentado disolver el Parlamento y gobernar por decreto, lo que fue calificado como un “autogolpe de Estado”. Tras la decisión legislativa, Castillo fue detenido por la policía en Lima.

Con información de Reuters y AFP.