Emergencia en Boonville, Nueva York, por explosión en iglesia; reportan varios lesionados | VIDEO

Una fuerte explosión seguida de incendio se registró la mañana del martes en la iglesia Abundant Life Fellowship, ubicada sobre la Ruta Estatal 12 en Boonville, estado de Nueva York. El incidente ocurrió poco después de que se reportara un fuerte olor a gas en el lugar.

De acuerdo con los Servicios de Emergencia del Condado de Oneida, la primera llamada al 911 se recibió a las 10:23 a.m., alertando sobre la presencia de gas en las instalaciones. Apenas veinte minutos más tarde, alrededor de las 10:45 a.m., se confirmó la explosión que desencadenó un incendio y movilizó a numerosas unidades de rescate.

Al sitio acudieron rápidamente el Departamento de Bomberos de Boonville, junto con cuerpos de emergencia de Remsen, Barneveld, Stittville y Forestport. También participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Oneida, la Policía Estatal de Nueva York, varias compañías de ambulancias y personal especializado en emergencias. La magnitud de la movilización refleja la gravedad del evento y la necesidad de asegurar la zona.

Balance preliminar de víctimas

Los primeros reportes señalan que al menos cinco personas fueron hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico. Sin embargo, medios locales como Rome Sentinel y Times Now mencionan que la cifra de afectados podría ascender hasta trece. Las autoridades aún no han confirmado el número exacto de heridos ni si hubo víctimas fatales, ya que la situación continúa en desarrollo.

Aunque la hipótesis inicial apunta a una fuga de gas natural como posible causa, las autoridades no han emitido una confirmación oficial. Equipos especializados permanecen en el lugar evaluando daños estructurales y garantizando la seguridad de la zona.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Oneida han clasificado el hecho como una emergencia activa y pidieron a los residentes mantenerse alejados del área. Asimismo, exhortaron a la población a reportar de inmediato cualquier olor a gas llamando al 911. Se espera que en las próximas horas se difunda información más precisa sobre el estado de las víctimas y el alcance de los daños.