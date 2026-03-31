Jueza declara ilegal revocación de estatus migratorio hecha por Trump a usuarios de app de Biden

La jueza federal Allison Burroughs, con sede en Boston, dictaminó este martes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera ilegal al revocar el estatus de miles de migrantes que habían ingresado a Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, implementada durante el mandato de Joe Biden para coordinar citas de entrada.

La magistrada ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump restablecer el estatus legal de estas personas, quienes habían recibido en abril de 2025 correos electrónicos masivos notificándoles que “era hora de que abandonaran Estados Unidos”.

De acuerdo con el fallo, la decisión del DHS afectó a hasta 900.000 migrantes que habían sido autorizados a residir temporalmente en el país mediante el sistema digital. La jueza consideró que la revocación violaba las garantías legales de quienes habían cumplido con los requisitos establecidos por la aplicación oficial.

La aplicación CBP One fue creada durante la administración Biden como un mecanismo para ordenar el flujo migratorio en la frontera sur, permitiendo a solicitantes de asilo y otros migrantes coordinar citas de ingreso de manera regulada. La medida buscaba reducir la presión en los puntos fronterizos y ofrecer un proceso más transparente.

La administración Trump, sin embargo, cuestionó la legalidad de ese sistema y en abril de 2025 procedió a revocar de manera masiva los permisos temporales, generando incertidumbre entre cientos de miles de personas que ya residían en el país.

Deportaciones en el segundo mandato de Donald Trump

Durante el segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025, las deportaciones de migrantes mexicanos han sido uno de los temas más sensibles en la relación bilateral con México. En el primer mes de gobierno se registraron 11 mil 379 deportaciones, lo que equivale a un promedio de 421 expulsiones diarias.

Aunque Trump prometió operativos masivos, las cifras iniciales se mantienen por debajo de las alcanzadas en el último año de Joe Biden, cuando se contabilizaban alrededor de 565 deportaciones diarias. Sin embargo, la administración republicana ha insistido en que su meta es superar el millón de expulsiones en el primer año, lo que implicaría más de 2,700 deportaciones cada día.

Costos y obstáculos del plan migratorio

El gobierno estadounidense proyecta un gasto de 241 millones de dólares diarios para sostener los operativos. Además, 14 países han rechazado recibir deportados, lo que complica la ejecución de las medidas. A esto se suma la saturación de las cortes migratorias, con más de 4 millones de casos pendientes, lo que retrasa los procesos de expulsión.

En paralelo, un juez federal en Boston declaró ilegal la política de deportaciones rápidas impulsada por Trump, que permitía expulsar migrantes hacia terceros países sin darles oportunidad de expresar temores de persecución o tortura.

Con información de Reuters.