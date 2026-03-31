China y Pakistán presentan plan de paz para Oriente Medio

China y Pakistán anunciaron este martes una iniciativa de cinco puntos destinada a frenar la guerra en Irán y estabilizar la región de Oriente Medio.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, se reunió en Beijing con su homólogo chino, Wang Yi, donde ambos acordaron un marco diplomático que busca un alto el fuego inmediato, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones de paz.

Según la agencia oficial Xinhua, la propuesta incluye detener las hostilidades, iniciar conversaciones lo antes posible, garantizar la seguridad de los objetivos no militares, asegurar la libre navegación y reforzar el papel de la ONU en la resolución del conflicto.

Detalles de la propuesta conjunta

El primer punto se centra en lograr un alto el fuego inmediato y permitir el ingreso de ayuda humanitaria en las zonas afectadas. El segundo plantea iniciar conversaciones de paz respetando la soberanía e integridad territorial de Irán y de los países del Golfo, subrayando que el diálogo y la diplomacia son la única vía viable.

El tercer aspecto busca proteger a los civiles y objetivos no militares, instando a detener ataques contra infraestructuras críticas como plantas energéticas, sistemas eléctricos o instalaciones nucleares pacíficas.

El cuarto punto aborda la seguridad en el estrecho de Ormuz, considerado vital para el comercio global de petróleo, y exige garantizar el paso seguro de buques civiles y comerciales. Finalmente, el quinto punto enfatiza la necesidad de salvaguardar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas, promoviendo el multilateralismo y un marco de paz integral.

Pakistán ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en los últimos días, tras recibir a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Egipto y Turquía, y ha señalado que espera acoger conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en breve.

China, por su parte, ha respaldado la labor de mediación de Islamabad y se ha mostrado dispuesta a colaborar en iniciativas conjuntas para promover el cese de la guerra.