Sujeto vende a su esposa a 120 hombres; publicaba sus fotos en redes para atraer clientes

Un hombre de 62 años, antiguo miembro de alto rango de los Hells Angels, ha sido acusado en el norte de Suecia de proxenetismo agravado, múltiples violaciones y agresión contra su esposa. Según las autoridades, entre agosto de 2022 y octubre de 2025 el acusado habría obligado a su pareja, descrita como vulnerable y con adicción a las drogas, a mantener relaciones sexuales con aproximadamente 120 hombres a cambio de dinero.

El sospechoso fue arrestado en octubre de 2025 tras la denuncia presentada por la propia víctima y permanece bajo custodia desde entonces. El juicio está programado para comenzar el 13 de abril de 2026.

De acuerdo con la investigación, el hombre publicaba fotografías y anuncios en Internet para atraer clientes, organizaba encuentros y forzaba a su esposa a realizar actos sexuales en línea. Además, se le acusa de recurrir a la violencia, amenazas, incluyendo advertencias sobre “desatar al monstruo” y de suministrarle estupefacientes para aprovecharse de su adicción.

La fiscal Ida Annerstedt explicó que, aunque la mujer aceptó en algunos momentos vender servicios sexuales, el acusado violó sus límites y la forzó en múltiples ocasiones después de que ella expresara su negativa.

Este lunes 30 de marzo se presentaron los cargos contra el hombre de 62 años por ocho violaciones, entre ellas un incidente con un cliente y otro en el que la obligó a realizar actos sexuales consigo misma para un video en línea; cuatro intentos de violación y cuatro agresiones físicas.

A pesar de las pruebas presentadas, el acusado se declaró inocente de todos los cargos en su contra.

Autoridades identifican a “compradores”

Las autoridades suecas han identificado a unas 120 personas sospechosas de haber pagado por servicios sexuales con la víctima. De ellas, 26 hombres ya han sido acusados, mientras que el resto continúa bajo investigación.

La abogada de la mujer, Silvia Ingolfsdottir, afirmó que su clienta espera obtener justicia por los “delitos graves y agravados” de los que fue víctima.