La ONU advierte sobre riesgo de nuevo territorio ocupado en Medio Oriente

Tras las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en las que defendió la ocupación del sur del Líbano después de la guerra contra Hezbolá, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Flecher, expresó su preocupación por la posible creación de un nuevo “territorio ocupado” en la región.

“Dada la magnitud del desplazamiento forzado que estamos presenciando, ¿cómo debe prepararse la comunidad internacional ante la incorporación de otro territorio a la lista de territorios ocupados?”, señaló durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.

Flecher subrayó que su temor se origina en lo ocurrido en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás.

“Considerando la trayectoria descrita por algunos ministros israelíes y lo que hemos observado claramente en Gaza, ¿cómo van a proteger a la población civil?”, cuestionó.

Israel anuncia control del sur del Líbano

El ministro Katz afirmó este lunes que, tras el conflicto con Hezbolá, Israel establecerá una “zona de seguridad” en territorio libanés y mantendrá el control de toda la franja colindante con el río Litani, a unos 300 kilómetros al norte de la frontera.

Flecher advirtió que la tensión en la zona no se había visto en años y describió el impacto psicológico de los ataques aéreos y el constante zumbido de drones en los suburbios de Beirut.

“En Líbano, más de 1,1 millones de personas han sido desplazadas en las últimas cuatro semanas, incluyendo 370.000 niños. Más de 200.000 han cruzado hacia Siria en apenas un mes”, detalló.

El funcionario alertó sobre un “ciclo de desplazamientos forzados” que incrementa las amenazas, especialmente para mujeres y niñas en entornos sobrepoblados y ajenos.

El enfrentamiento se intensificó después de que Hezbolá perpetrara un ataque el 2 de marzo en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, ocurrida el primer día del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Con información de Reuters.