Donald Trump critica a aliados y anima a países a “buscar su propio petróleo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social un mensaje en el que reprochó a varios países su falta de apoyo en el conflicto contra Irán y los instó a hacerse cargo de sus propios suministros energéticos.

Trump fue muy crítico con los países aliados a Estados Unidos, sobre todo con aquellos que se negaron a involucrarse de lleno en el conflicto contra Irán.

A todos esos países que no pueden conseguir combustible para los aviones por culpa del Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les hago una sugerencia: primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenlo!”

El mandatario añadió que Estados Unidos ya no estará ahí para ayudar a quienes no apoyaron sus operaciones.

Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”

Trump lanza dura crítica contra Francia

En otra publicación, Trump acusó a Francia de haberse mostrado “muy poco cooperativa” en la guerra contra Irán. Según explicó, París prohibió el sobrevuelo de su territorio a aviones con destino a Israel cargados con equipo militar.

Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con equipo militar, sobrevolaran el territorio francés. Francia ha sido MUY POCO COOPERATIVA en lo que respecta al ‘carnicero iraní’ que fue eliminado con éxito. ¡Estados Unidos lo recordará!”

Italia niega a EU el uso de base aérea en Sicilia para vuelos de guerra

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, rechazó la solicitud de Estados Unidos para utilizar la base aérea de Sigonella, en la isla de Sicilia, con el fin de permitir el aterrizaje de aviones implicados en la guerra contra Irán.

El jefe del Estado Mayor, Luciano Portolano, quien informó al ministro sobre la situación, ya que el plan de vuelo de algunos aviones estadounidenses contemplaba aterrizar en Sigonella antes de partir hacia Oriente Próximo. Tras las comprobaciones iniciales, se determinó que no se trataba de vuelos normales ni logísticos, por lo que no estaban incluidos en el tratado vigente entre ambos países.

Crosetto había reiterado en varias ocasiones que Italia no permitiría el uso de sus bases para operaciones de guerra sin autorización parlamentaria. El ministro aseguró que cualquier operación no contemplada en los tratados sería llevada al Parlamento para su discusión y aprobación.

Portolano, autorizado por Crosetto, comunicó directamente al comando estadounidense que los aviones no podían aterrizar en Sigonella debido a la falta de autorización y a la ausencia de consultas previas con las autoridades italianas.

El Pentágono asegura que las negociaciones con Irán “ganan fuerza”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró este martes que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán “están ganando fuerza”, en plena ofensiva contra la república islámica.

“Esas negociaciones son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza”, afirmó Hegseth en declaraciones a periodistas.

El funcionario añadió que los próximos días serán “decisivos” para el desenlace de la guerra. “Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto”, señaló durante una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.

Hegseth reveló además que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el marco de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.