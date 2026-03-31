"Los próximos días serán decisivos" en la guerra contra Irán, afirma jefe del Pentágono

Los próximos días de la guerra con Irán serán "decisivos", afirmó este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que reveló que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.

"Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto", dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.

Según Pete Hegseth, "las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán".

A su lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, declaró que Estados Unidos había atacado "más de 11.000 objetivos" en los últimos 30 días.

El secretario Hegseth visitó el fin de semana pasado a las tropas estadunidenses que están participando en la operación Furia Épica y señaló que ha sido un honor ser testigo de ver lo mejor del Ejército de EU luchando en territorio iraní.

El secretario de guerra de EU no dio a conocer los nombres de los militares para proteger su identidad, pero sí informó de lo que platicó con ellos.

Uno de los militares le confío lo que necesitan y tras mirar al secretario al rostro, con una sonrisa le expresó: "necesitamos más bombas señor y bombas más grandes”.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el martes que las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán "están ganando fuerza", en plena ofensiva contra la república islámica.

Esas negociaciones "son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza", dijo Hegseth a los periodistas.

Con información de AFP