Joven se defiende de sus acosadoras con brutal técnica de MMA | VIDEO

Un video que muestra la agresión a una adolescente dentro de una pizzería en el estado de Nueva York se viralizó en redes sociales durante las últimas horas, generando un intenso debate sobre acoso escolar, violencia juvenil y legítima defensa.

Las imágenes exhiben el momento en que un grupo de jóvenes irrumpe en el establecimiento con la aparente intención de atacar a la empleada que se encontraba sola atendiendo el mostrador.

Los hechos ocurrieron en el restaurante Pan Pizza Lancaster, ubicado en la localidad de Depew, en el condado de Erie, una comunidad de aproximadamente 16 mil habitantes. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y portales digitales, al menos cinco adolescentes —tres mujeres y dos hombres— habrían participado en el intento de agresión, el cual fue grabado por los propios atacantes.

En el video se observa cómo varias jóvenes descienden de un automóvil y entran de forma apresurada al local.

Una de ellas, vestida con una camiseta negra, se lanza directamente contra la empleada, identificada en redes sociales como Gracie o Grace, una adolescente de 16 años. Sin embargo, el ataque no se desarrolla como los agresores aparentemente esperaban.

La joven logra bloquear los primeros golpes y responde con movimientos técnicos propios de las Artes Marciales Mixtas (MMA), disciplina en la que, según se ha reportado, cuenta con entrenamiento previo. En cuestión de segundos, Gracie derriba a la primera agresora y se prepara para enfrentar al resto del grupo, incluida la persona que grababa los hechos.

El video se corta abruptamente en ese momento.

Adolescente MMA

Aunque no existe hasta ahora un informe oficial detallado por parte de las autoridades locales, versiones difundidas en redes sociales señalan que el ataque estaría relacionado con un caso previo de acoso escolar o bullying entre compañeros de la misma escuela.

De acuerdo con estos reportes, las autoridades habrían determinado que la joven actuó en legítima defensa, por lo que no se presentaron cargos en su contra.

Hasta el momento, ni la policía local ni los directivos escolares han emitido comunicados oficiales que confirmen si existe una investigación en curso contra los agresores o si se aplicarán sanciones administrativas dentro del ámbito escolar.

Tampoco se ha precisado si alguno de los involucrados resultó con lesiones de consideración.

La difusión del video fue inmediata y masiva. En la red social X, una de las publicaciones que compartió las imágenes superó el millón de visualizaciones en menos de 24 horas, mientras que en Facebook el contenido acumuló miles de reacciones y fue compartido más de 10 mil veces en pocas horas.

Las reacciones del público han sido divididas. Algunos usuarios destacaron la capacidad de la adolescente para defenderse y evitar una agresión mayor, mientras que otros expresaron preocupación por la escalada de violencia entre menores y cuestionaron la falta de intervención oportuna por parte de adultos y autoridades educativas.