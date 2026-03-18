Israel ataca por error sede de la ONU en Líbano; cascos azules en fuego cruzado

En medio de una guerra que se expande por múltiples frentes, Israel admitió que uno de sus ataques impactó por "error" una posición de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano.

El ataque dejó varios heridos y preocupó a las autoridades de la ONU sobre los límites entre objetivos militares en zonas de combate: Israel ha bombardeado objetivos civiles y de ayuda humanitaria con conocimiento en Palestina, Líbano e Irán.

Israel se justifica: error militar

El ataque ocurrió el 6 de marzo, cuando fuego de tanques israelíes alcanzó una base de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), misión desplegada en la región para supervisar la frágil línea de demarcación entre Líbano e Israel. Los heridos fueron miembros del contingente de Ghana, lo que añadió un componente diplomático delicado al episodio.

Según el propio ejército israelí, sus tropas respondían a un ataque previo con misiles antitanque atribuido a Hezbolá, grupo respaldado por Irán. En ese contexto, se produjo la confusión.

Una investigación exhaustiva concluida en los últimos días determinó que el fuego que alcanzó al personal de la FINUL fue disparado por error por los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que identificaron erróneamente a las efectivos de la FINUL como el origen del fuego antitanque momentos antes".

El reconocimiento oficial incluye también una disculpa formal a Ghana y a la Organización de las Naciones Unidas, así como la promesa de revisar procedimientos internos para evitar incidentes similares.

as FDI lamentan el incidente y han transmitido sus disculpas a través de los canales adecuados a Ghana y a las Naciones Unidas. Las conclusiones de las investigaciones se han difundido dentro de las FDI para evitar que se repitan incidentes similares".

Cascos azules en fuego cruzado

Las conclusiones preliminares de una investigación interna de la ONU, citadas por fuentes militares, apuntan a que el ataque fue causado por tres proyectiles de tanque disparados directamente contra la base de al-Qawzah. Este dato refuerza la versión de un error de identificación en un entorno de combate altamente volátil.

La misión de paz, activa desde hace décadas en el sur del Líbano, ha quedado atrapada en repetidas ocasiones entre los intercambios de fuego. Pero la actual escalada marca un punto de inflexión: la posibilidad de una operación terrestre israelí más amplia incrementa exponencialmente los riesgos.

Reiteramos la obligación de todos los actores de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas de paz y evitar daños a la población civil. Cualquier ataque deliberado contra miembros de las fuerzas de paz constituye una grave violación del derecho internacional humanitario".

La propia FINUL ha reportado nuevos incidentes en días recientes, incluidos disparos contra otras posiciones de cascos azules, presuntamente por grupos armados no estatales. Aunque no hubo heridos en esos casos, el patrón es claro: el margen de seguridad para las fuerzas internacionales se está reduciendo.

En un conflicto donde cada actor mide sus movimientos con precisión estratégica, los errores también cuentan. Y a veces pesan tanto como las decisiones deliberadas.