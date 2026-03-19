Cae en CDMX autor de magnicidio ecuatoriano; operativo México-Colombia

En un operativo conjunto entre México y Colombia, fue detenido ayer el delincuente Ángel Esteban Aguilar Morales en Polanco, Ciudad de México, informaron por separado el presidente Gustavo Petro y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

“Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias Lobo menor, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Ecuador”, informó García Harfuch en X.

Conocido bajo el alias de Lobo menor, el detenido cuenta con ficha roja de Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio, así como con vínculos con el crimen organizado mexicano.

Además, está acusado de ser el autor intelectual del homicidio del candidato Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023.

En el operativo participó además la policía de Colombia.

“Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Se trata del resultado de la operación denominada Jericó, ejecutada ayer en la zona de Polanco, al poniente de la Ciudad de México.

“Está operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México en articulación con inteligencia de nuestra Policía Nacional, alias Lobo Menor luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”, explicó.

“Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”, insistió Petro.

El detenido ha sido identificado por autoridades sudamericanas como un “operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador”.

Aguilar Morales, a quien se le vincula con delitos de narcotráfico, extorsión y homicidio, era un objetivo prioritario para las autoridades sudamericanas.

Según reportes oficiales, el detenido fungía como un operador clave y es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato a la presidencia de Ecuador, ocurrido en agosto de 2023.

Es identificado además como el hijastro de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, el máximo cabecilla de “Los Lobos” que fue capturado en España a finales de 2025 tras haber fingido su muerte años atrás.

Aguilar Morales había escalado en la estructura de la organización criminal, la cual se estima cuenta con más de ocho mil integrantes y mantiene nexos con carteles, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación.