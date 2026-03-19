“Hay que limpiar la región de comunistas”; Costa Rica-Cuba

SAN JOSÉ.–Costa Rica cerró ayer su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos del país, al advertir que hay que “limpiar al hemisferio de comunistas”.

El presidente, Rodrigo Chaves, aliado de EU, declaró que su país “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi diez millones de cubanos hoy”, afirmó el mandatario.

Más tarde, el ministerio de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, acusó que la medida de Costa Rica es unilateral y fue tomada bajo presión de Estados Unidos.

“Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadunidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país”, expresó el castrista.

El canciller costarricense adujo por su parte una “profunda preocupación” por el “deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.

Costa Rica y Ecuador integran un grupo de países latinoamericanos que recientemente formaron una alianza con Trump para combatir a los traficantes de drogas con fuerza militar.

Mientras que Cuba enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, tras el arresto de Nicolás Maduro.