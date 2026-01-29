Arrestan a hombre que intentó izar bandera de EU en Groenlandia | VIDEO

En la capital de Groenlandia, Nuuk, un hombre fue detenido e interrogado por la policía luego de intentar izar una bandera de Estados Unidos en una plaza céntrica de la ciudad, un acto que fue impedido por transeúntes y personal del lugar.

Las primeras imágenes del incidente circularon con rapidez en plataformas como Facebook y X, donde se observa al sujeto rodeado por varias personas mientras sostiene una bandera estadounidense enrollada frente a un edificio público. El video fue compartido por la activista groenlandesa Orla Joelsen, quien criticó duramente el gesto.

Este hombre intentó izar la bandera estadunidense frente al centro cultural de Nuuk. Las astas pertenecen al centro cultural. Afortunadamente, el personal lo detuvo a tiempo”, escribió. En su publicación agregó: “Si no respetas nuestros valores, ¿por qué estás en Nuuk?”.

Un incidente que encendió alertas en un momento políticamente sensible

La acción fue interpretada inicialmente como una provocación política, debido al contexto geopolítico que rodea actualmente a Groenlandia. En semanas recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró públicamente su interés por anexar la isla, lo que reavivó temores históricos entre los cerca de 57 mil habitantes del territorio autónomo, que forma parte del Reino de Dinamarca.

Aunque el mandatario estadunidense aseguró recientemente que no recurriría a la fuerza militar y anunció un entendimiento con Dinamarca que no modificaría el estatus del territorio, sus declaraciones previas generaron inquietud tanto a nivel local como internacional.

De acuerdo con el canal de televisión danés TV 2, el hombre arrestado no era ni estadunidense ni groenlandés, y su acto no correspondía a una manifestación política directa.

Horas después del incidente, se confirmó que se trataba de un integrante del programa satírico alemán Extra 3, transmitido por la cadena pública Norddeutscher Rundfunk (NDR), que se encontraba en Groenlandia grabando un segmento humorístico.

La emisora alemana confirmó su responsabilidad en el episodio y explicó que el intento de izar la bandera formaba parte de una puesta en escena para un sketch satírico centrado en la postura de Estados Unidos respecto a Groenlandia. Según la NDR, el integrante del equipo solo fingió colocar la bandera y la escena fue grabada como parte del rodaje, sin intención de consumar el acto.

Pese a tratarse de una acción simulada, las autoridades locales actuaron conforme a la normativa vigente y aplicaron una multa inmediata al comediante, identificado en medios alemanes como Maxi Schafroth, sin considerar el carácter humorístico del acto.

¿Es ilegal izar banderas extranjeras en Groenlandia?

El incidente puso nuevamente en el centro del debate la legislación que regula el uso de símbolos extranjeros en espacios públicos dentro del Reino de Dinamarca. A finales de 2024, el Parlamento danés, conocido como el Folketing, aprobó una ley que prohíbe estrictamente izar banderas de naciones extranjeras en espacios públicos sin una autorización especial.

Esta normativa fue impulsada con el objetivo de preservar la soberanía y reafirmar la identidad visual y política de los territorios del Reino, así como evitar conflictos diplomáticos que pudieran surgir a partir de actos individuales interpretados como posicionamientos oficiales del Estado.

En este marco legal, el intento de izar la bandera estadunidense fue considerado una infracción, más allá de la intención satírica detrás del acto.

En un comunicado citado por TV 2 y otros medios, el equipo editorial de Extra 3 subrayó que la sátira no estaba dirigida contra Groenlandia ni su población, sino contra debates políticos de alcance global.

El equipo editorial expresa su pesar al pueblo de Groenlandia si se dio la impresión de que la sátira iba dirigida a ellos”, señaló la declaración oficial.

El episodio ocurrió mientras Dinamarca y Estados Unidos retomaron contactos diplomáticos para abordar el futuro de Groenlandia y la seguridad en el Ártico.