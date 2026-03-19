El Pentágono afirma que no hay plazo definido para el fin de la guerra con Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que no existe un calendario concreto para poner fin a la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas. Durante una conferencia con periodistas, señaló que la operación avanza de manera favorable, pero subrayó que no se quiere fijar una fecha límite: “No quisiéramos fijar un plazo definitivo. Vamos muy bien encaminados”.

Hegseth dejó claro que la determinación final sobre cuándo concluir la ofensiva recaerá en el presidente Donald Trump: “En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: ‘Bien, hemos logrado lo que necesitamos’”.

El funcionario añadió un mensaje dirigido a la comunidad internacional y a la prensa estadounidense: “El mundo, Oriente Medio, nuestros ingratos aliados en Europa, incluso algunos sectores de nuestra propia prensa, deberían decirle una sola cosa al presidente Trump: ‘Gracias’”.

El secretario de Defensa también recurrió a una metáfora naval para describir la estrategia frente a Irán: “Parafraseando al almirante Ernest King en la Segunda Guerra Mundial, hemos decidido compartir el océano con Irán. Les hemos dado la mitad inferior”.

Trump amenaza con destruir yacimientos de gas iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán, asegurando que ordenará la destrucción de sus yacimientos de gas si Teherán mantiene los ataques dirigidos hacia Catar, país considerado el segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado. La declaración, cargada de tensión geopolítica, busca enviar un mensaje de fuerza en medio de la creciente inestabilidad en la región del Golfo Pérsico.

La amenaza se produce en un escenario donde la seguridad energética global se encuentra bajo presión, ya que Qatar desempeña un papel estratégico en el suministro de gas a numerosos países. Un ataque sostenido contra su infraestructura podría tener repercusiones directas en los mercados internacionales y en la estabilidad de los precios de la energía.

Con información de Reuters.