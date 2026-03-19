Denuncian por abuso sexual a César Chávez; exlíder campesino en EU

LOS ÁNGELES.— César Chávez, símbolo de la comunidad latina y máxima figura de la lucha campesina en Estados Unidos, habría abusado sexualmente de menores de edad y violado y acosado mujeres del movimiento que dirigió, entre ellas su compañera Dolores Huerta, según una investigación del diario The New York Times.

Decenas de colaboradores de Chávez ocultaron durante décadas los abusos de los que ahora es acusado, mientras sus presuntas víctimas no los denunciaron.

Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), el mayor sindicato campesino de EU, que Chávez cofundó en 1962.

Una de las mujeres, Ana Murguía, dijo que el líder comenzó a tocarla de forma

inapropiada cuando tenía 12 años y él más de 40. Aclaró que no hubo penetración.

Otra mujer, Debra Rojas, afirmó que los abusos físicos comenzaron cuando ella tenía 13 años, y que mantuvo relaciones sexuales completas con el dirigente desde los 15, lo que encuadra como violación en California.

Dolores Huerta, de 95 años, y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo al diario que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 60, encuentros que derivaron en embarazos que ella escondió. Ambos bebés fueron entregados por Huerta a otras familias.

“Guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida”, señaló en un comunicado.

La UFW, que Huerta cofundó junto a Chávez, afirmó en un comunicado no haber “recibido ningún reporte directo”, ni tener “conocimiento de primera mano de estas acusaciones”.