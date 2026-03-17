Javier Milei acusa a Irán de terrorismo en aniversario del atentado a la embajada de Israel

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra Irán y reiteró su apoyo a Estados Unidos e Israel, al conmemorar este martes los 34 años de un sangriento atentado a la embajada israelí por el que su gobierno responsabiliza a Teherán.

Frente al terrorismo no puede haber tregua", dijo Milei en un acto en una plaza en Buenos Aires sobre las ruinas de la anterior sede diplomática.

"Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas", añadió.

El 17 de marzo de 1992, una camioneta llena de explosivos que embistió contra la embajada de Israel causó 22 muertos y más de 200 heridos. Dos años más tarde, otro ataque a la mutual judía AMIA mató a 85 personas. La Justicia argentina atribuye ambos atentados a Irán y al movimiento chiita Hezbolá.

El fallecido líder supremo de Irán Alí Jamenei no va a "poder organizar más actos terroristas", dijo el embajador israelí, Eyal Sela, en la plaza adornada con coronas fúnebres de flores blancas.

Un centenar de personas atendió el acto en medio de una lluvia torrencial. Tras el escenario se proyectaba una imagen de las ruinas de la exembajada; al fondo, lo que queda del edificio.

En el discurso, Milei recordó su compromiso con "los valores de Occidente", "la moral como política de Estado" y "el combate al flagelo del antisemitismo".

"Israel es un aliado estratégico de nuestro país, nos unen valores compartidos", prosiguió.

El mandatario ha señalado a Irán como su "enemigo" en varias ocasiones.

Estados Unidos e Israel emprendieron una oleada coordinada de ataques a Irán el 28 de febrero, a la que Teherán respondió con el bombardeo a buena parte de sus vecinos y el bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz, lo que amenaza el flujo mundial de petróleo.

El gobierno argentino reaccionó elevando su nivel de seguridad. Un mes antes, había incluido a las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de personas y organizaciones "terroristas".

La justicia argentina impulsa un juicio en ausencia contra diez iraníes y libaneses por el caso AMIA, mientras la causa por la embajada sigue abierta.

La comunidad judía en Argentina está estimada en unos 300 mil integrantes, la mayor de América Latina.

Con información de AFP.