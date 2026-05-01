Se estancan las negociaciones del tratado global sobre pandemias: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes que sus Estados miembros, claramente divididos, desean hasta un año más de negociaciones para completar el acuerdo internacional sobre la gestión de futuras pandemias.

Tras una semana de avances extremadamente lentos en las conversaciones en la sede de la OMS en Ginebra, los países decidieron detenerlas y revisar los próximos pasos en su asamblea anual del 18 al 23 de mayo.

Las naciones más ricas y aquellas en desarrollo están en desacuerdo sobre cómo funcionará en la práctica el histórico Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, que fue adoptado el año pasado pero aún tiene elementos por concretar.

Uno de ellos, el Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), tiene como objetivo garantizar que se comparta el acceso a los virus con potencial pandémico, para posteriormente desarrollar vacunas, pruebas y tratamientos.

Se lograron avances reales en el anexo del PABS y estoy seguro de que, mediante negociaciones continuas, se superarán las diferencias", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

"Los Estados miembros deben seguir abordando las cuestiones pendientes con sentido de urgencia, porque la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá", añadió.

Según el jefe del organismo, el PABS "es la última pieza del rompecabezas, no solo para el Acuerdo sobre Pandemias, sino para todas las iniciativas que la OMS y los Estados miembros han puesto en marcha como resultado de las lecciones aprendidas de la pandemia de Covid-19".

En mayo de 2025, los miembros de la OMS adoptaron el acuerdo para hacer frente a futuras crisis sanitarias, tras más de tres años de negociaciones desencadenadas por la conmoción del coronavirus.

El pacto espera evitar una respuesta internacional descoordinada como la que rodeó la anterior pandemia, al mejorar el intercambio global, la vigilancia y el acceso a las vacunas.

El PABS, núcleo del tratado, quedó fuera entonces para cerrar la mayor parte del acuerdo.

Las negociaciones también se han estancado por la exigencia de los países en desarrollo de garantías de acceso equitativo a las vacunas fuera de las pandemias, así como por las disputas sobre las contribuciones financieras que deberían realizar las empresas farmacéuticas participantes.

Con información de AFP.