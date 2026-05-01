Alerta FDA: sacan del mercado medicamento para hipertensión

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó el retiro de más de 580 mil envases de hidrocloruro de prazosina, un medicamento utilizado principalmente para tratar la hipertensión arterial, debido a la posible presencia de nitrosaminas, compuestos clasificados como potencialmente cancerígenos cuando exceden ciertos límites de exposición.

De acuerdo con los reportes oficiales, el retiro fue voluntario y a nivel nacional en Estados Unidos, impulsado por Teva Pharmaceuticals USA y el distribuidor Amerisource Health Services. Ambas compañías iniciaron la acción durante octubre de 2025 tras detectar lotes comprometidos del medicamento

La prazosina es un fármaco recetado para relajar los vasos sanguíneos y facilitar el flujo sanguíneo, lo que ayuda a reducir la presión arterial. También se prescribe en algunos casos para pesadillas recurrentes y trastornos del sueño relacionados con el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La alerta de la FDA y qué significa para pacientes

En documentos publicados por la FDA, el caso fue clasificado como retiro Clase II, categoría que indica que la exposición al producto podría causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de efectos graves es remota. No se trata de la clasificación más severa, pero sí representa una advertencia importante de seguridad sanitaria.

La impureza detectada fue identificada como N-nitroso Prazosin impurity C, una nitrosamina que superó los límites aceptables establecidos por la agencia reguladora. Según la FDA, estas sustancias pueden formarse durante el proceso de manufactura, degradación química o incluso durante el almacenamiento del medicamento.

Los lotes afectados incluyeron cápsulas de 1 mg, 2 mg y 5 mg, distribuidas en botellas con distintas cantidades. El retiro no necesariamente implica que todos los envases presenten riesgo inmediato, sino que pertenecen a series donde se detectó posible incumplimiento de calidad.

Especialistas consultados por medios estadounidenses señalaron que los pacientes no deben suspender el tratamiento por cuenta propia, especialmente quienes utilizan prazosina para controlar hipertensión o síntomas asociados al TEPT. Interrumpir bruscamente algunos medicamentos cardiovasculares puede generar complicaciones clínicas. La recomendación es acudir al médico o farmacéutico para revisar si el envase corresponde a un lote retirado y valorar alternativas terapéuticas.

Este caso se suma a una cadena de alertas emitidas en años recientes por presencia de nitrosaminas en medicamentos para presión arterial, diabetes, acidez estomacal y otros padecimientos. Para reguladores y expertos, estos episodios muestran la creciente vigilancia internacional sobre procesos farmacéuticos y controles de calidad en cadenas globales de suministro.

En términos prácticos, el retiro no significa que cualquier persona que haya consumido prazosina desarrollará cáncer. Las alertas por nitrosaminas suelen estar relacionadas con riesgo potencial asociado a exposición prolongada y niveles superiores a lo permitido, no con daño inmediato automático. Aun así, las autoridades insisten en actuar preventivamente.

Para pacientes en México o fuera de Estados Unidos, conviene revisar si el producto fue importado desde lotes estadounidenses o si pertenece a otro fabricante. La recomendación general es verificar número de lote, conservar el envase y consultar con profesionales de salud antes de cualquier cambio.