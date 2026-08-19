Izquierdistas logran sorpresiva victoria en Florida; candidatos de Trump tropiezan

El ala izquierda del Partido Demócrata celebró su victoria en las primarias para el Senado de Estados Unidos en Florida, mientras los votantes rechazaron a varios de los candidatos republicanos apoyados por el presidente Donald Trump.

Antes uno de los principales estados bisagra en las elecciones de Estados Unidos, Florida, lugar de residencia del mandatario, se ha desplazado marcadamente hacia la derecha en la última década. Trump ganó allí por 13 puntos en 2024 y los republicanos dominan los cargos estatales.

Pero el martes, la legisladora estatal de izquierda Angie Nixon derrotó al exfuncionario de seguridad nacional Alexander Vindman, considerado favorito, para obtener la nominación con la que competirá en noviembre por el escaño en el Senado en manos de los republicanos.

El resultado fue una de las mayores sorpresas de la temporada de primarias, ya que Nixon superó una enorme desventaja en recaudación de fondos frente a Vindman, quien se convirtió en una figura nacional después de testificar contra Trump durante el primer juicio político en su contra.

Trump celebró la derrota de Vindman en las primarias en una publicación en redes sociales, en la que llamó al condecorado veterano de combate "canalla traidor" y pronosticó la "segura derrota" de Nixon frente a su oponente republicano en noviembre.

Nixon es miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos y contó con el respaldo de destacados legisladores de izquierda, aunque la organización nacional no la respaldó formalmente.

Mire, podemos discutir todo el día sobre las etiquetas de la gente, pero al final del día, a mí me importan las necesidades de las personas", dijo Nixon a NBC News durante la campaña.

Su victoria reavivó el impulso del ala izquierda demócrata después de que perdiera por un margen estrecho unas primarias para la gobernación de Wisconsin que habían generado gran expectativa la semana pasada.

Pero el resultado también podría hacer que una contienda por el Senado de Florida, ya de por sí difícil, sea mucho más complicada para los demócratas.

Los analistas rebajaron de inmediato las probabilidades demócratas de arrebatar ese escaño después de la votación del martes.

Vindman respaldó rápidamente a Nixon, y algunos estrategas incluso sugirieron que su derrota fue una bendición para los demócratas moderados, la corriente dominante, que ahora evitarán destinar millones de dólares a una contienda que muchos creen que probablemente perderían de todos modos.

De estas elecciones salen, entre otros, los candidatos que disputarán las legislativas de medio mandato en noviembre.

Punto para Trump

Aunque el presidente tuvo varios apoyos fallidos para las primarias republicanas de este año, su respaldo ha sido decisivo en otras contiendas y Florida no fue la excepción.

Byron Donalds, a quien respaldó, ganó con facilidad la nominación republicana a la gobernación y se enfrentará en noviembre al excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata.

Donalds buscará suceder al actual gobernador republicano Ron DeSantis -quien no puede volver a presentarse-, y tiene muchas chances de convertirse en el primer gobernador negro de Florida.

Triunfos del sector moderado demócrata

Los demócratas moderados, en tanto, obtuvieron buenos resultados en otras partes de Florida.

El congresista Jared Moskowitz derrotó con facilidad a un rival de la corriente socialista-democrática en un distrito recién reconfigurado que los republicanos esperan conquistar en noviembre, y su colega en la Cámara, Debbie Wasserman Schultz, sobrevivió a primarias muy competitivas en un distrito de fuerte mayoría demócrata.

La legisladora había enfrentado críticas de activistas del partido por su decisión de mudarse al distrito predominantemente negro después de que el nuevo mapa electoral republicano hiciera menos favorable su antigua base.

Esas victorias ofrecieron un contrapeso al triunfo de Nixon, al subrayar un veredicto mixto que los votantes demócratas han emitido este año de primarias, mientras el partido debate si un mensaje de izquierda confrontativo o un enfoque centrista ofrece la mejor ruta para volver al poder.

Los republicanos también tuvieron una noche agitada

El congresista Cory Mills, respaldado por Trump, perdió sus primarias en Florida tras meses de polémica y una investigación del Comité de Ética de la Cámara por presuntas violaciones de las leyes de financiación de campañas y conducta sexual inapropiada.

Mills niega haber cometido irregularidades y no ha sido acusado de ningún delito.

Otro candidato respaldado por Trump perdió las primarias republicanas para un escaño de la Cámara de Representantes en el suroeste de Florida y, en Wyoming, el candidato a gobernador preferido por el presidente fue derrotado por un senador estatal.

Mientras tanto, en Alaska, una excongresista demócrata y un senador republicano avanzaron en la lucha por un lugar en el Senado.