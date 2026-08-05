Candidato progresista gana las primarias demócratas en Míchigan pese a campaña israelí en su contra

El candidato de izquierda Abdul El-Sayed ganó las primarias demócratas celebradas el martes en Míchigan para competir en noviembre por el Senado de Estados Unidos, según proyecciones difundidas el miércoles por NBC y CNN.

La victoria de El-Sayed supone una derrota para el establishment demócrata, que respaldó a la veterana política Haley Stevens en esta lucha interna del partido para las elecciones legislativas de medio mandato.

Este médico de 41 años hizo campaña contra la influencia de los grandes donantes y de las organizaciones proisraelíes en la política estadounidense.

El vencedor demócrata en este estado de más de 10 millones de habitantes del norte del país se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers por un escaño que dejó vacante el demócrata Gary Peters.

Los demócratas esperan recuperar la mayoría en el Senado en noviembre, y es clave este escaño en Michigan, donde el presidente Donald Trump triunfó en 2024.

Estas primarias despertaron mucho interés.

La victoria de El-Sayed corona al ala progresista de los demócratas, que ya ha logrado varios triunfos en primarias recientes, en Nueva York y Colorado.

Contó con el apoyo de varias figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Al anunciarse los resultados, el presidente Donald Trump ironizó sobre la victoria de un candidato al que calificó de "hombre de odio", y consideró que es "una noticia estupenda para los republicanos".

Nos va mejor contra los comunistas, según todas las encuestas", afirmó el mandatario en un discurso en Las Vegas.

Abdul El-Sayed, por su parte, lanzó sin demora el martes por la noche un llamado a "recomponer" el campo demócrata, "sea cual sea la magnitud de nuestras discrepancias".

Israel contra Abdul El-Sayer

El-Sayed convirtió la influencia de los grupos de presión proisraelíes en uno de los ejes centrales de su campaña. Es de los poco políticos estadunidenses que se han pronunciado en contra del genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino.

El principal actor fue el American Israel Public Affairs Committee, cuyo super PAC, United Democracy Project, destinó una cifra récord de entre 30 y 32 millones de dólares para apoyar a su rival, la congresista Haley Stevens, lo que representó la mayor inversión realizada por la organización en una sola contienda electoral.

La mayor parte de esos recursos se destinó a publicidad televisiva y digital que promovía a Stevens sin centrar los anuncios en Israel, sino en temas como manufactura, empleo y experiencia legislativa.

El-Sayed denunció durante toda la campaña que ese gasto buscaba castigar sus críticas al gobierno israelí y a la guerra en Gaza.

En uno de los debates de las primarias afirmó que "la razón por la que hemos visto librarse esta guerra es por el impacto de AIPAC en nuestra política", mientras acusó al lobby de distorsionar las decisiones del Partido Demócrata mediante el financiamiento masivo de campañas.

Su postura, que incluye calificar la ofensiva militar israelí en Gaza como un "genocidio", lo convirtió en uno de los principales objetivos de las organizaciones proisraelíes durante el proceso electoral.

Lejos de debilitarlo, la magnitud de esa campaña terminó convirtiéndose en un argumento político para El-Sayed. Su equipo presentó la elección como una disputa entre una candidatura financiada por grandes donantes y otra sustentada en pequeñas contribuciones individuales.

Tras su victoria, diversos analistas señalaron que la elección de Michigan representó una de las primeras grandes derrotas políticas de AIPAC en un estado competitivo, al no lograr impedir el triunfo del candidato progresista pese al gasto sin precedentes destinado a favorecer a Stevens.

¿Quién es Abdul El-Sayed?

Abdul El-Sayed, de 41 años, es médico, especialista en salud pública y una de las figuras emergentes del ala progresista del Partido Demócrata.

Nacido en Michigan e hijo de inmigrantes egipcios, obtuvo un título de Medicina en la Universidad de Columbia y un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford como becario Rhodes.

Su campaña para el Senado se centró en propuestas como un sistema de salud universal ("Medicare for All"), la reducción de la influencia del dinero privado en la política, el fortalecimiento de los derechos laborales y una postura crítica hacia el respaldo militar estadounidense a Israel.

Durante las primarias derrotó a la congresista Haley Stevens, pese a que ella contaba con el apoyo de buena parte del establishment demócrata y de importantes grupos de financiamiento político. El-Sayed recibió el respaldo de figuras progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

La elección de noviembre será una de las más observadas del país. El-Sayed se enfrentará al republicano Mike Rogers por el escaño que deja vacante el senador demócrata Gary Peters. El resultado podría ser determinante para definir el equilibrio de fuerzas en el Senado estadounidense tras las elecciones legislativas de medio mandato.