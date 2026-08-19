Israel construye una cámara de ahorcamiento para palestinos condenados a muerte

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció el inicio de la construcción de una "instalación" para ejecutar por ahorcamiento exclusivamente a palestinos condenados por actos de terrorismo, en un predio ubicado en el centro de Israel.

El anuncio se realizó mediante un video difundido en su canal de Telegram, en el que se observan vigas de madera y estructuras metálicas bajo una carpa azul, correspondientes a las primeras etapas de la obra.

Prometí promulgar una ley de pena de muerte para terroristas. Se cumplió. Prometí establecer un centro. Se está implementando", declaró Ben Gvir en el video.

Según explicó el ministro, la unidad contará con un pabellón específico para condenados a muerte, con una horca ubicada en su centro, así como cabinas de observación que permitirán a las víctimas y a sus familiares presenciar los procedimientos hasta la ejecución.

Ben Gvir añadió que también se otorgarán "permisos de visitantes" para dar seguimiento al proceso.

El marco legal detrás del proyecto

La construcción de la instalación se desprende de una ley aprobada el pasado marzo por la Knéset, por 62 votos a favor y 48 en contra, impulsada por Ben Gvir y respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La norma establece la horca como método de ejecución y fija que la pena debe aplicarse en un plazo de 90 días tras la sentencia, con posibilidad de aplazamiento hasta 180 días y de conmutación a cadena perpetua en circunstancias especiales.

De acuerdo con la ley, la pena de muerte se impone por defecto a los palestinos de Cisjordania declarados culpables de perpetrar ataques mortales calificados como actos de terrorismo por un tribunal militar. La normativa no aplica de la misma manera a los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, quienes son juzgados por tribunales civiles y no militares.

Ben Gvir, quien en el pasado fue condenado por delitos vinculados al terrorismo, se refirió al alcance de la medida en los siguientes términos:

"Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca", afirmó el ministro.

Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca", afirmó el ministro.

La aprobación de la ley generó críticas tanto dentro como fuera de Israel. El gobierno palestino la calificó como un crimen de guerra, mientras que la ONU y la Unión Europea expresaron preocupación por su impacto sobre los derechos humanos, señalando que la normativa afectaría de manera desproporcionada a la población palestina juzgada por tribunales militares.

Señalamientos contra Israel por genocidio

El proyecto sale a la luz en medio de hallazgos de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que en septiembre de 2025 concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza, tras documentar la comisión de cuatro de los cinco actos genocidas contemplados en la Convención de 1948.

La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra líderes israelíes (como el primer ministro Benjamín Netanyahu) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; específicamente por usar la hambruna como método de guerra y ataques contra civiles

En junio de 2026, un informe posterior de esa misma comisión reforzó dicha conclusión al señalar que fuerzas israelíes atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos.

Estos señalamientos han sido respaldados por organizaciones como Amnistía Internacional, que ha solicitado a la comunidad internacional actuar frente a las conclusiones del organismo. El gobierno israelí ha rechazado categóricamente dichas acusaciones, calificándolas de difamatorias.

Por ahora, el gobierno de Ben Gvir no ha precisado una fecha estimada para la conclusión de las obras del centro de ejecuciones, aunque las imágenes difundidas indican que la construcción se encuentra ya en marcha.