Ébola en Congo supera los 5 mil casos; es el brote más letal de su historia

La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta una de las crisis sanitarias más graves de su historia reciente después de que el número de casos confirmados de ébola superara los 5 mil contagios, mientras las autoridades reconocen que los esfuerzos para contener la enfermedad todavía no consiguen frenar su avance.

De acuerdo con los últimos datos de Africa CDC, hasta el 19 de agosto se habían confirmado 5 mil 21 casos y 2 mil 378 personas habían muerto durante la actual epidemia. Con estas cifras, el brote ya superó en apenas tres meses al registrado entre 2018 y 2020 en el este del país, que dejó 2 mil 299 fallecidos entre 3 mil 381 casos confirmados.

La epidemia fue declarada oficialmente el 15 de mayo de 2026, convirtiéndose en la decimoséptima registrada en territorio congoleño. Sin embargo, la respuesta sanitaria se ha visto limitada por diversos factores, entre ellos la falta de infraestructura médica, la debilidad de la presencia estatal en algunas regiones, la desconfianza de comunidades y las protestas de trabajadores encargados de combatir el virus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que la situación está "lejos de estar controlada" y señaló que existe un riesgo alto de que la enfermedad pueda propagarse fuera de las zonas actualmente afectadas.

Una cepa sin vacuna ni tratamiento aprobado complica la emergencia

Uno de los principales desafíos de la epidemia es que el brote está provocado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado. No obstante, hay ensayos clínicos en marcha mientras los equipos sanitarios intentan contener la transmisión.

El ébola es una enfermedad viral que puede provocar fiebre hemorrágica grave y se transmite principalmente mediante el contacto con fluidos corporales de personas infectadas. Su elevada letalidad y la rapidez con la que puede propagarse hacen que la identificación temprana de los casos y el aislamiento de los pacientes sean fundamentales para controlar los brotes.

La situación actual ha generado preocupación internacional debido a la velocidad con la que aumentaron los contagios. En solo tres meses, la epidemia ya se convirtió en la más mortífera registrada en la historia de la RDC, superando incluso a la que afectó al este del país entre 2018 y 2020.

La emergencia también ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrenta el sistema sanitario congoleño. En algunas comunidades existe resistencia a las medidas de prevención y atención médica, mientras que la inseguridad y las condiciones de las regiones afectadas dificultan el desplazamiento de los equipos de respuesta.

La comunidad internacional ha comenzado a reforzar el apoyo. La Unión Europea anunció el envío de pruebas de detección valoradas en 2.5 millones de euros, destinadas a fortalecer la capacidad de diagnóstico en el país.

Mientras continúan los esfuerzos para controlar la epidemia, las autoridades sanitarias enfrentan una carrera contra el tiempo: identificar nuevos contagios, aislarlos y atender a los pacientes antes de que el virus continúe extendiéndose por comunidades que ya enfrentan importantes limitaciones sanitarias.