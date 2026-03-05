Israel vuelve a atacar Beirut, Líbano; abaten a un jefe de Hamás

Israel lanzó nuevos bombardeos contra Líbano por cuarto día consecutivo este jueves, mientras su ejército avanza en varias localidades fronterizas del sur de ese país que se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio.

Líbano se vio envuelto en el conflicto el lunes tras un primer ataque del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel. El grupo armado chiita afirma querer "vengar" la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció el sábado, primer día de la ofensiva israeloestadounidense.

Se pudo observar por la mañana de esta jueves una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión de Hezbolá.

El ejército israelí aseguró en la plataforma Telegram que ha "comenzado a atacar la infraestructura de Hezbolá en Beirut".

Las autoridades libanesas anunciaron además tres nuevas muertes en ataques israelíes que tuvieron como objetivo dos automóviles en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut.

Anteriormente, habían informado de 72 muertos y más de 83.000 desplazados desde el inicio de los ataques el lunes.

El ejército israelí había pedido a los habitantes que abandonaran esos barrios, al advertirles de que se disponía a atacar objetivos que, dijo, estaban relacionados con Hezbolá.

La agencia de noticias libanesa Ani afirmó que seis miembros de dos familias murieron el jueves en ataques aéreos sobre el sur del Líbano: un alcalde y su esposa en la zona de Nabatiyé y un matrimonio y sus dos hijos en una localidad aledaña.

Abaten a miembro destacado del grupo islamista Hamás

Además, según Ani, Israel mató a un jefe del movimiento islamista palestino Hamás en un campo de refugiados.

Wasim Atalá al Ali y su esposa murieron cuando "un dron enemigo atacó su vivienda" en el campo de Beddawi, cerca de Trípoli, en Líbano, durante la noche, informó Ani, que lo describió como un alto cargo de Hamás.

Es el primer dirigente del grupo islamista palestino muerto en un ataque selectivo desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

Enfrentamientos "directos”

Las hostilidades entre Israel y Hezbolá se intensificaron el miércoles.

El ejército israelí anunció haber atacado numerosas posiciones de Hezbolá al sur del río Litani, región de la que había instado a los habitantes a huir a primera hora de la tarde.

Hezbolá se enfrentará a la "agresión israeloestadounidense" y no se rendirá, aseguró su líder, Naim Qassem, en un discurso difundido por el canal de su partido, el primero desde el inicio la ofensiva de Washington e Israel contra Irán.

Hezbolá reivindicó el miércoles al menos 23 ataques contra Israel, uno de ellos con drones contra las industrias aeroespaciales israelíes en el centro del país, apuntando por primera vez a una región tan alejada de la frontera.

También afirmó haber atacado con un "misil de precisión" una base militar en el norte del país.

En el sur de Líbano, Hezbolá informó por primera vez de enfrentamientos "directos" con soldados israelíes que entraron en la aldea de Khiam, a 6 kilómetros de la frontera con Israel.

El ejército "llevó a cabo una nueva oleada de ataques y desmanteló infraestructuras terroristas de Hezbolá en todo el Líbano", según un comunicado militar.

Según los términos de una tregua firmada en noviembre de 2024, solo los cascos azules de la ONU y el ejército libanés están autorizados a portar armas al sur del río Litani, una zona fronteriza con Israel.

Se suponía que Israel debía retirar todas sus fuerzas, pero mantuvo tropas en cinco puntos de esa zona que considera estratégicos, y llevó a cabo bombardeos regulares por la negativa de Hezbolá a deponer las armas.

Con información de AFP.

