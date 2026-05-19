Israel traslada a su territorio a 430 activistas de flotilla rumbo a Gaza

Los 430 miembros de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza interceptada el lunes por las fuerzas israelíes frente a las costas de Chipre están siendo trasladados a Israel, anunció la madrugada del miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado hebreo.

"Los 430 activistas han sido trasladados a embarcaciones israelíes y se dirigen a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares", aseguró un portavoz de esa cartera.

El lunes por la mañana, la flotilla Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos, había anunciado que las fuerzas israelíes estaban subiendo a bordo de los buques.

La ocupación israelí ha interceptado una vez más de manera ilegal y violenta nuestra flotilla internacional de buques humanitarios y ha secuestrado a nuestros voluntarios", denunció más tarde en la red social X, y exigió "la rápida liberación de los activistas y el fin del bloqueo de Gaza".

Se trata del tercer intento en un año de ese grupo de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, territorio devastado por la guerra y enfrentado a una grave escasez desde el inicio del conflicto desencadenado en octubre de 2023 por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había confirmado la interceptación de los barcos, al denunciar un proyecto "malintencionado".

La ocupación israelí ha interceptado una vez más de manera ilegal y violenta nuestra flotilla internacional de buques humanitarios y ha secuestrado a nuestros voluntarios", denunció más tarde en la red social X, y exigió "la rápida liberación de los activistas y el fin del bloqueo de Gaza".

Más temprano el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores había advertido que "no permitiría ninguna violación del bloqueo naval legal impuesto a Gaza".

Israel endurece el bloqueo sobre Gaza y criminaliza las misiones humanitarias

La interceptación de la flotilla ocurre en medio de crecientes acusaciones internacionales contra el gobierno de Benjamin Netanyahu por el bloqueo impuesto sobre Gaza, que organismos humanitarios describen como un castigo colectivo contra la población palestina.

Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que las restricciones israelíes al ingreso de alimentos, combustible y medicinas han agravado una crisis humanitaria sin precedentes en el enclave, donde millones de personas enfrentan hambre, desplazamiento y colapso sanitario desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás de octubre de 2023.

Las flotillas civiles hacia Gaza tienen antecedentes marcados por la violencia israelí. El caso más conocido ocurrió en 2010, cuando comandos israelíes abordaron en aguas internacionales la flotilla Mavi Marmara, que intentaba llevar ayuda humanitaria al enclave palestino.

El operativo dejó diez activistas muertos y provocó una fuerte condena internacional, además de tensiones diplomáticas entre Israel y Turquía. Diversos expertos en derecho internacional han cuestionado desde entonces la legalidad del bloqueo naval israelí y de las interceptaciones fuera de aguas territoriales palestinas.

La nueva operación israelí también refleja el creciente aislamiento diplomático del gobierno de Netanyahu, señalado por múltiples gobiernos y organismos internacionales por crímenes de guerra en Gaza.

La Corte Internacional de Justicia ordenó en 2024 medidas provisionales contra Israel ante el riesgo de genocidio denunciado por Sudáfrica, mientras la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra altos dirigentes israelíes y de Hamás por presuntos crímenes cometidos durante la guerra.

Pese a ello, Israel ha mantenido su ofensiva militar y endurecido las restricciones marítimas y terrestres sobre Gaza.