Turista muere aplastada por un elefante durante visita turística en India

Una turista de 33 años murió tras ser aplastada por un elefante mientras visitaba el campamento turístico Dubare Elephant Camp, en el estado de Karnataka, al sur de India. El accidente ocurrió durante una actividad turística en la que visitantes convivían de cerca con los animales mientras eran bañados por sus cuidadores en un río.

La víctima fue identificada como Tulasi, originaria del estado de Tamil Nadu, quien se encontraba de vacaciones junto a su esposo e hijo cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con autoridades locales y reportes de medios indios, dos elefantes cautivos comenzaron a pelear repentinamente frente a los turistas.

Durante el altercado, uno de los elefantes perdió el equilibrio y cayó sobre la mujer, quien quedó atrapada debajo del animal en el agua mientras los cuidadores intentaban controlar la situación sin éxito.

Tragedia en santuario turístico de India

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de tensión dentro del Dubare Elephant Camp. En las imágenes se observa cómo uno de los elefantes embiste al otro mientras un domador permanece encima intentando separarlos. Segundos después, el animal cae violentamente y la turista queda atrapada bajo una de sus patas.

El esposo de la víctima relató a medios locales que ambos posaban para una fotografía cuando comenzó la pelea entre los elefantes.

Un elefante atacó a otro y este último cayó encima de nosotros. De alguna manera logré escapar, pero mi esposa no. Todos huyeron. Alguien nos estaba tomando fotos y estábamos posando cuando ocurrió el incidente. No pude salvarla”, declaró.

La mujer fue rescatada y trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero médicos confirmaron su fallecimiento poco después debido a las graves lesiones sufridas.

El campamento Dubare Elephant Camp es uno de los destinos ecoturísticos más conocidos de Karnataka y ofrece actividades como alimentar, bañar y convivir con elefantes entrenados. El recinto es administrado por la empresa estatal de ecoturismo de Karnataka, región que alberga cerca de una cuarta parte de la población total de elefantes de India.

Tras el accidente, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y anunció nuevas restricciones para evitar tragedias similares.

A partir de ahora, los turistas deberán mantenerse al menos a 30 metros de distancia de los elefantes durante las actividades de observación y baño.

El funcionario recordó que, aunque muchos de estos animales han sido entrenados para interactuar con personas, siguen siendo animales salvajes cuyo comportamiento puede cambiar de manera impredecible.

El caso volvió a abrir el debate internacional sobre las actividades turísticas con fauna silvestre, especialmente aquellas que implican contacto cercano con animales de gran tamaño. Organizaciones defensoras de derechos animales han cuestionado durante años este tipo de prácticas por los riesgos tanto para turistas como para los propios ejemplares.

En Asia, varios países ya comenzaron a endurecer regulaciones relacionadas con el turismo animal. Indonesia, por ejemplo, se convirtió este año en el primer país asiático en prohibir los paseos sobre elefantes como parte de medidas enfocadas en bienestar animal y seguridad de visitantes.