Pentágono reduce brigadas en Europa en medio de tensiones globales

El gobierno de Estados Unidos anunció el martes una reducción de sus brigadas estacionadas en Europa, tras indicar a principios de mayo que disminuirá el número de soldados desplegados en Alemania.

El anuncio se produce en un contexto de presión constante por parte del presidente Donald Trump para que sus aliados europeos gasten más con el fin de garantizar su propia defensa.

El Pentágono redujo el número total de Brigadas de Combate (BCT, por sus siglas en inglés) asignadas a Europa de cuatro a tres", señaló en un comunicado. Una BCT está compuesta por entre 4 mil y 4 mil 700 efectivos, según un informe del Congreso.

El comunicado dice que la reducción provocó un "retraso temporal" en el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia.

El anuncio fue precedido más temprano por declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien aseguró que un despliegue planeado de 4 mil tropas a Polonia se había retrasado, no cancelado.

"El Departamento (de Defensa) determinará la disposición final de estas y otras fuerzas estadounidenses en Europa, sobre la base de un análisis adicional de los requisitos estratégicos y operacionales de Estados Unidos, así como de la propia habilidad de nuestros aliados para contribuir en la defensa de Europa", dijo el Pentágono en un comunicado.

l Departamento (de Defensa) determinará la disposición final de estas y otras fuerzas estadounidenses en Europa, sobre la base de un análisis adicional de los requisitos estratégicos y operacionales de Estados Unidos, así como de la propia habilidad de nuestros aliados para contribuir en la defensa de Europa", dijo el Pentágono en un comunicado.

La reducción de equipos de combate de brigada es la culminación de semanas de expectativa sobre la reducción de las fuerzas estadounidenses en el continente, y de la insistencia de Washington de que sus aliados en Europa inviertan más en su propia defensa.

Trump ha parecido determinado en castigar a sus aliados que no han apoyado la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, ni contribuido en la creación de una fuerza de paz en el crucial estrecho de Ormuz.

El Pentágono anunció a principios de mayo que Washington retiraría 5 mil soldados de Alemania.

Washington redefine su presencia militar en Europa

La reducción de brigadas estadunidenses en Europa forma parte de una revisión más amplia de la estrategia militar de Washington en el continente, acelerada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Desde su campaña presidencial, Trump ha insistido en que los aliados europeos deben asumir una mayor carga financiera dentro de la OTAN y ha criticado a países que, a juicio de Washington, dependen excesivamente de la protección militar estadounidense.

Según datos de la alianza atlántica, varios miembros europeos incrementaron su gasto en defensa desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, aunque aún existen diferencias importantes entre socios sobre el cumplimiento de las metas fijadas por la OTAN.

La presencia militar de Estados Unidos en Europa creció significativamente después de la invasión rusa de Ucrania, cuando Washington desplegó decenas de miles de soldados adicionales en países del flanco oriental como Polonia, Rumania y los Estados bálticos.

Alemania se mantuvo como uno de los principales centros logísticos y operativos del ejército estadounidense en el continente, con bases clave como Ramstein y Grafenwöhr.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono han señalado recientemente que la estrategia futura buscará una fuerza “más flexible y móvil”, con mayor énfasis en despliegues rotativos y capacidades de respuesta rápida.

El anuncio también ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y varios gobiernos europeos por la guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

Trump ha presionado a sus aliados para que contribuyan con más recursos militares y navales en la región, mientras algunos países europeos han mostrado reservas sobre ampliar su participación en el conflicto.

Analistas consideran que la reducción de tropas en Europa podría interpretarse como una señal de que Estados Unidos busca redistribuir capacidades militares hacia Medio Oriente y el Indo-Pacífico, regiones consideradas prioritarias por el Pentágono.