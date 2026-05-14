Flotilla Global Sumud zarpa nuevamente rumbo a Gaza para romper el bloqueo humanitario de Israel

Los barcos de la flotilla Global Sumud zarparon por tercera vez el jueves desde el sur de Turquía, después de que Israel interceptara en aguas internacionales sus intentos anteriores de llevar ayuda a Gaza.

La flotilla había partido anteriormente de España el 12 de abril, pero las fuerzas israelíes interceptaron los barcos del grupo, llevando a más de 100 activistas pro-palestinos a Creta y deteniendo a otros dos en Israel.

Los activistas que partieron del puerto turco de Marmaris afirmaron que la flotilla debía llegar a Gaza para proporcionar la ayuda tan necesaria al enclave en un momento en que la atención mundial se había desplazado a otros asuntos, como el impacto de la guerra de Irán.

Es muy importante que lo que está sucediendo en el mundo no nos impida ver la situación real en Gaza", dijo Susan Abdullah, miembro del comité directivo de la flotilla. "El bloqueo sigue vigente. La ayuda no está llegando".

Katy Davidson, una activista de la delegación británica de la flotilla, dijo que el grupo ya había sido interceptado anteriormente entre Sicilia y Creta. Criticó la respuesta del Gobierno británico, del que afirmó que "no hizo nada".

Davidson añadió que, aunque la flotilla no lograra llegar a Gaza, cualquier interceptación seguiría contribuyendo a llamar la atención sobre la situación.

La activista turca Seyma Denli Yalvac afirmó que la escasa cobertura mediática no disuadiría al grupo.

Aunque ningún canal informe sobre nosotros, no importa. Seguiremos nuestro camino", declaró Yalvac a Reuters.

Los activistas pro-palestinos afirman que Israel y Estados Unidos confunden erróneamente su defensa de los derechos de los palestinos con el apoyo a los militantes de Hamás.

El pasado mes de octubre, el ejército israelí detuvo una flotilla anterior organizada por la misma organización, arrestando a la activista sueca Greta Thunberg y a más de 450 participantes.

Los palestinos y los organismos de ayuda internacional, junto con Turquía y otros países, afirman que los suministros que llegan a Gaza siguen siendo insuficientes, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre, que incluía garantías de un aumento de la ayuda.

La mayoría de los más de dos millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados, y muchos viven ahora en casas bombardeadas y tiendas de campaña improvisadas instaladas en terrenos abiertos, a los lados de las carreteras o sobre las ruinas de edificios destruidos.

Israel, que controla todos los accesos a la Franja de Gaza, niega estar reteniendo suministros destinados a sus residentes.