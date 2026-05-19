Republicanos se unen a demócratas para frenar facultades militares de Trump en Irán

El Senado de Estados Unidos hizo avanzar una resolución simbólica, pero políticamente contundente, destinada a exigir al gobierno la retirada de las fuerzas estadounidenses implicadas en el conflicto con Irán.

Cuatro senadores republicanos se sumaron a los demócratas en esta votación de procedimiento, que deberá dar lugar a una votación final en una fecha aún por determinar.

La medida, que constituiría una inusual reprimenda en tiempo de guerra a un comandante en jefe en funciones, superó un procedimiento clave.

Ees la primera vez que una de las cámaras del Congreso impulsa una legislación destinada a limitar las operaciones militares de Trump contra Teherán desde el inicio de la guerra hace más de 11 semanas.

Pero aún tiene que superar una votación final e, incluso entonces, se enfrentaría a obstáculos en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que ya han rechazado iniciativas similares.

Y con casi toda seguridad sería vetada por Trump si llega a su despacho.

La votación puso de relieve la creciente inquietud dentro del partido del presidente a medida que el conflicto se acerca a su tercer mes.

La guerra está agotando las reservas de armamento de Estados Unidos, planteando dudas sobre la preparación militar y elevando las estimaciones oficiales de los costos, que ya superan los 30 mil millones de dólares a la fecha.

La resolución exigiría que el gobierno detenga la acción militar contra Irán a menos que el Congreso la autorice, invocando la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Este presidente es como un niño pequeño jugando con un arma cargada", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.

Disputa constitucional por guerra con Irán

La resolución impulsada en el Senado se apoya en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, una norma aprobada tras la guerra de Vietnam para limitar la capacidad del presidente de involucrar a Estados Unidos en conflictos armados sin autorización explícita del Congreso.

La legislación obliga al Ejecutivo a notificar operaciones militares y establece límites temporales para mantener tropas en combate sin aval legislativo, aunque distintos presidentes han cuestionado históricamente su constitucionalidad.

El debate ocurre en un contexto de creciente presión política y militar por la prolongación de las operaciones estadunidenses contra Irán y sus aliados regionales.

Desde el inicio de la ofensiva, Washington ha desplegado recursos navales y sistemas de defensa adicionales en Medio Oriente, mientras el Pentágono reconoce un aumento significativo en el gasto militar y en el consumo de misiles interceptores y municiones de precisión. Analistas de defensa han advertido que el ritmo de las operaciones podría afectar las reservas estratégicas de armamento estadounidense.

Aunque las resoluciones sobre poderes de guerra suelen tener un fuerte peso político, rara vez logran frenar directamente las acciones militares de la Casa Blanca.

En años recientes, el Congreso aprobó iniciativas similares para limitar operaciones en Yemen e Irán durante el primer mandato de Donald Trump, pero varias fueron vetadas o quedaron bloqueadas en la Cámara de Representantes.

El actual esfuerzo legislativo refleja divisiones cada vez más visibles dentro del Partido Republicano sobre el alcance de la intervención militar estadounidense en el extranjero.

Con información de AFP.