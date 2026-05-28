Poco antes de las 8:30 de la mañana, en la estación de tren de Winterthur, Zurich, en el norte de Suiza, un hombre armado con un cuchillo avanzó por los andenes al grito de “Alá es grande”. Pasajeros, estudiantes y un grupo de niños de preescolar huyeron desesperadamente mientras la policía desplegaba un amplio operativo en la zona.

Las imágenes grabadas en el lugar mostraron escenas de caos mientras que el presunto atacante corre cerca de varios niños aterrorizados mientras un profesor intentaba ponerlos a salvo.

Un joven que se dirigía a la ZHAW relató que escuchó al hombre gritar “Allahu Akbar” cinco o seis veces, con gran agitación. “Vi a un grupo de niños y peatones escapar hacia el otro lado de la calle. Entonces todo quedó en silencio”, recordó.

Minutos después, entre diez y quince patrulleros llegaron al lugar. “Nunca había vivido algo parecido. Al recordarlo, se me puso la piel de gallina”, agregó otro testigo.

Detención del agresor

La policía cantonal de Zúrich confirmó que el atacante es un ciudadano suizo de 31 años, detenido dentro de la estación tras el ataque. Tres personas resultaron heridas: un hombre de 28 años, otro de 43 y uno de 52. Una de las víctimas permanece en estado grave, mientras las otras dos presentan lesiones moderadas y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Las autoridades señalaron que el motivo del ataque continúa bajo investigación y que se analizan todas las pistas posibles para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos mantiene en alerta a los servicios de emergencia de Winterthur, ciudad de más de 117.000 habitantes, conocida como la “Ciudad de los Museos” por su alta concentración de centros culturales y galerías de arte. También es reconocida por su red de ciclovías, parques y su casco histórico peatonal, considerado uno de los más grandes de Suiza.

Horas después del ataque, la estación permanecía bajo fuerte presencia policial mientras los investigadores revisaban grabaciones de seguridad y recogían testimonios para determinar qué desencadenó la agresión.