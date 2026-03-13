Israel ha realizó 7 mil 600 bombardeos a Irán; en Líbano llevan miles

El gobierno de Israel informó que ha realizado 7 mil 600 bombardeos en territorio de Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, en el marco de una ofensiva destinada a debilitar las capacidades militares y estratégicas de Teherán.

El anuncio fue hecho por las fuerzas armadas israelíes en un comunicado en el que también se detalló la magnitud de las operaciones paralelas contra el movimiento chiita Hezbolá en Líbano.

De acuerdo con el ejército israelí, las operaciones aéreas se han concentrado principalmente en infraestructura militar, cuarteles del régimen iraní y el programa de misiles de la república islámica.

Israel reporta miles de bombardeos

Según el balance oficial difundido por las fuerzas armadas israelíes, más de 2 mil de los bombardeos fueron dirigidos contra cuarteles generales y otras instalaciones del gobierno iraní, mientras que cerca de 4 mil 700 ataques se concentraron en instalaciones vinculadas al programa de misiles de Irán.

“El ejército lleva a cabo operaciones en todo el territorio iraní y efectuó unos 7 mil 600 bombardeos, entre los cuales más de 2 mil contra cuarteles generales y objetivos del régimen terrorista iraní, y cerca de 4 mil 700 contra el programa de misiles iraní”.

Las operaciones forman parte de la campaña militar iniciada tras el estallido del conflicto regional que involucra también a Estados Unidos y a varios aliados de Teherán en Oriente Medio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado en varias ocasiones que los objetivos de la guerra incluyen debilitar el aparato militar iraní y frenar su desarrollo nuclear.

Sin embargo, el gobierno israelí también ha reconocido que el conflicto busca crear condiciones que eventualmente puedan favorecer cambios políticos dentro de Irán, aunque el propio Netanyahu ha admitido que esa posibilidad es incierta.

Hasta el momento, no se han observado señales de una oposición organizada capaz de desafiar al liderazgo iraní mientras el país permanece bajo bombardeos.

Israel bombardea masivamente a Líbano

Además de las operaciones en Irán, el ejército israelí informó que ha ejecutado más de 1100 bombardeos en territorio libanés desde el 2 de marzo, dirigidos contra posiciones del movimiento Hezbolá, aliado clave de Teherán en la región.

De esos ataques, al menos 190 tuvieron como objetivo la unidad de élite Al Radwan, considerada una de las principales fuerzas de combate del grupo armado.

Otros 200 bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de misiles y lanzadores, según el comunicado militar.

Fuentes citadas por medios internacionales indicaron además que Israel ha iniciado una nueva fase de su estrategia militar dentro de Irán, centrada en atacar puestos de control vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Estos puestos, en algunos casos operados por la milicia paramilitar Basij, han sido utilizados tradicionalmente para vigilar la seguridad interna y contener protestas dentro del país.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario The Wall Street Journal, los objetivos habrían sido identificados con ayuda de informantes en el terreno que proporcionaron datos sobre la ubicación de instalaciones militares y puestos de control.

En los últimos días, ataques israelíes habrían alcanzado varios de estos puntos en la capital iraní, Teherán, lo que sugiere una intensificación de la campaña contra las estructuras de seguridad del régimen.

Con información de AFP y Reuters.