Trump asegura que el régimen iraní caerá “pero quizás no inmediatamente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al futuro político de Irán en medio de la guerra que su país libra junto a Israel contra el régimen islámico. En entrevista con Fox News Radio, el mandatario sostuvo que espera que el pueblo iraní se levante para reemplazar a su gobierno, aunque reconoció que no será un proceso inmediato. “Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande… Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, afirmó.

Ataques militares han debilitado la infraestructura iraní y han provocado un aumento significativo en los precios del petróleo, que se dispararon tras los incidentes en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz bajo presión

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentó transmitir calma respecto a los ataques iraníes en esta vía estratégica. Según explicó, no hay que “preocuparse” por las interrupciones en el tráfico de crudo, gas y mercancías, porque Washington tiene un plan para garantizar la seguridad. Hegseth calificó las acciones de Irán como “absoluta desesperación”, al atacar buques cisterna y mercantes en un intento de presionar a la comunidad internacional.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene repercusiones inmediatas en los mercados internacionales, lo que explica la atención que recibe cada movimiento militar en la zona.

Accidente en Irak

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este viernes la muerte de seis tripulantes de un avión de reabastecimiento KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak. En un primer reporte se había informado de cuatro fallecidos, pero posteriormente se actualizó la cifra y se precisó que toda la tripulación perdió la vida.

Una segunda aeronave, involucrada también en el incidente, logró aterrizar sin problemas. El CENTCOM subrayó que las circunstancias del accidente están bajo investigación y recalcó que la pérdida del avión no se debió a fuego enemigo ni amigo. Sin embargo, autoridades iraníes atribuyeron el hecho a un ataque con misil realizado por un grupo aliado en Irak.

La televisión estatal iraní difundió un comunicado en el que el ejército aseguró que la aeronave había sido derribada por la Resistencia Islámica en Irak, una alianza de facciones respaldadas por Teherán. El grupo reivindicó el ataque y afirmó haber alcanzado un KC-135, además de haber intentado golpear otro avión que logró escapar.

El KC-135 es un avión cisterna utilizado para reabastecer en vuelo a otras aeronaves. Habitualmente opera con una tripulación de tres personas, piloto, copiloto y operador de pértiga, aunque en determinadas misiones puede requerir un navegante adicional y transportar hasta 37 pasajeros.

Este accidente se suma a otras pérdidas recientes de aeronaves estadounidenses en Medio Oriente. Al inicio de la guerra, fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas F-15E, aunque en ese caso los seis tripulantes lograron eyectarse y sobrevivir. El siniestro del KC-135 representa al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida en el actual conflicto regional.

Con información de AFP.