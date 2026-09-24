Israel ha asesinado a 191 periodistas en Gaza; palestinos muertos superan los 74 mil

Israel ha asesinado a 191 periodistas y trabajadores de medios palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza, confirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) tras una revisión de su recuento.

El organismo, con sede en Nueva York, retiró de su lista a 19 palestinos que había identificado previamente como periodistas, luego de determinar que en realidad eran milicianos o participaron en combates. También eliminó a otros tres casos y restituyó seis nombres, incluidos dos periodistas israelíes asesinados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel es responsable de la mayoría de los periodistas asesinados en el mundo

"La precisión y la credibilidad de la investigación del CPJ son fundamentales para nuestra misión", declaró la directora ejecutiva del organismo, Jodie Ginsberg.

"Basamos nuestras determinaciones únicamente en si las personas cumplen nuestras definiciones de a quién consideramos periodista, no en la afiliación o las opiniones de un individuo, ni en respuesta a presiones o intimidación de ningún gobierno o grupo de interés", añadió Ginsberg.

El CPJ indicó que, incluso después de la revisión, sus cifras muestran que las fuerzas israelíes fueron responsables de "por mucho, la mayoría de los asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en todo el mundo desde 2023".

Entre las víctimas está Mariam Dagga, periodista visual de The Associated Press, asesinada junto con otras 21 personas —entre ellas rescatistas y otros periodistas— cuando Israel lanzó un doble ataque contra un hospital de Gaza en agosto de 2025.

Israel niega que ataque deliberadamente a periodistas y sostiene que varios de los asesinados eran miembros de Hamás u otros grupos armados que se hacían pasar por reporteros. La oficina del primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, y el ejército israelí no respondieron a solicitudes de comentarios.

Israel ha impedido que reporteros extranjeros entren a Gaza, salvo en breves visitas organizadas por el propio ejército, desde el inicio de la guerra. Los periodistas son considerados civiles bajo el derecho internacional, independientemente de sus opiniones políticas, a menos que participen en hostilidades.

Israel ha asesinado a casi 74 mil palestinos

Milicianos encabezados por Hamás asesinaron a alrededor de mil 200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023 y secuestraron a 251 personas. Los últimos rehenes fueron liberados, o se devolvieron sus restos, tras el alto el fuego alcanzado hace casi un año.

La represalia de Israel ha asesinado a casi 74 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y milicianos, pero indica que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

El ministerio, dirigido por Hamás, mantiene registros detallados cuyas cifras son consideradas generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Israel afirma que solo ataca a milicianos y que adopta medidas para evitar dañar a civiles, y atribuye las muertes a Hamás por operar en zonas residenciales densamente pobladas.

Importantes grupos de derechos humanos y expertos independientes han acusado a Israel de cometer genocidio contra la población de Gaza, acusaciones que el gobierno israelí niega enérgicamente.