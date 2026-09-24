Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán

La cancillería de Colombia anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, en un movimiento que se alinea con Estados Unidos, su mayor aliado.

El gobierno del derechista Abelardo de la Espriella dijo que la decisión responde a la nueva política exterior colombiana "en materia de seguridad nacional hemisférica".

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ruptura se formalizó el 19 de septiembre. Bogotá precisó que se mantendrán las relaciones consulares.

El gobierno iraní tiene "vínculos" con "grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país", señala el documento publicdo en X, sin dar más detalles.

En un comunicado aparte, Colombia declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán.

"Este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán", agregó.

Bogotá aseguró que las acciones de Teherán en la guerra en Medio Oriente, entre ellas el bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a países de la región, "deterioraron la confianza".

Estados Unidos e Israel desataron la guerra en Oriente Medio a finales de febrero con un ataque conjunto a Irán.

En el curso del conflicto, Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes y Teherán impide el paso por el estrecho de Ormuz, por donde antes de la confrontación transitaba una quinta parte de los hidrocarburos a nivel mundial.