NAZA, el documental que denuncia la crueldad de Israel hacia los palestinos y el uso de IA en ataques

El genocidio israelí en Gaza volvió a ser centro de discusión en el Festival de Cine de Venecia, no a través de una ficción, sino mediante un documental construido con testimonios de quienes forman parte de la maquinaria militar israelí detrás de la invasión al territorio palestino.

La proyección se dio en un ambiente de enorme tensión y concentración, más cercano a una experiencia colectiva que al espectáculo habitual de una premiere. Naza, de los realizadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, es el único trabajo documental de las 21 cintas que compiten por el León de Oro.

El título procede de un eufemismo utilizado por los servicios de inteligencia israelíes para calcular de antemano el número de civiles que se prevé que mueran en un ataque aéreo. En el lenguaje burocrático y militar, miles de víctimas inocentes quedan así reducidas a una cifra cuando se persigue a algún “supuesto miembro” de Hamás.

Testimonios exponen la maquinaria detrás del genocidio en Gaza

Abraham y Szor, parte del equipo de No Other Land, documental ganador del Óscar en 2025, trabajaron durante más de dos años para ganarse la confianza de integrantes de los servicios de inteligencia y del ejército israelí, según explicaron en conferencia de prensa. Entrevistaron de manera anónima a 24 exmiembros pertenecientes a unidades de élite.

Un total de 24 exmilitares israelíes relatan de forma anónima cómo funcionaban los ataques en Gaza. REUTERS

Las entrevistas se realizaron de noche, en azoteas de Tel Aviv, con las voces alteradas digitalmente para proteger a los testigos.

"El objetivo era muy sencillo: queríamos escuchar, con los máximos detalles posibles, cómo eran los sistemas para matar en Gaza, cómo funcionaban", declaró Abraham a la agencia AFP.

Los testimonios describen sistemas asistidos por inteligencia artificial capaces de procesar grandes cantidades de datos de teléfonos intervenidos para localizar objetivos, así como ataques contra personas en zonas residenciales.

Según explicó Abraham en la conferencia de prensa, la intención del documental no era señalar a soldados que actuaron por cuenta propia, sino exponer las políticas y órdenes que condujeron a la muerte masiva de civiles durante la invasión.

Una de las escenas finales, de unos dos minutos, muestra a un padre buscando a sus familiares entre los escombros. Entre los testimonios más impactantes, los entrevistados relataron que muchos cuerpos que quedan en las calles tras un bombardeo terminan siendo devorados por perros callejeros.

Genocidio, deshumanización y rechazo del ejército israelí

Uno de los militares entrevistados, al ser cuestionado sobre si consideraba que la guerra de Israel en Gaza constituye un genocidio, lo afirmó sin dudarlo.

Una comisión de investigación de la ONU concluyó en septiembre de 2025 que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido actos de genocidio contra la población palestina de Gaza, conclusión que Israel ha rechazado categóricamente.

Durante la conferencia de prensa, Abraham, israelí de origen judío y descendiente de sobrevivientes del Holocausto, hizo referencia al escritor Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, y su reflexión sobre la deshumanización que ocurre al transformar a una persona en un número o un objetivo.

Abraham enfatizó que la memoria de la Shoá no puede utilizarse para justificar la muerte de civiles palestinos, aunque insistió en que el documental no busca establecer una equivalencia histórica entre el Holocausto y Gaza, sino señalar mecanismos de deshumanización que pueden repetirse en contextos distintos.

Un periodista alemán presente en la conferencia relacionó los testimonios con la teoría de la filósofa Hannah Arendt sobre la "banalidad del mal", formulada tras presenciar el juicio de Adolf Eichmann en 1961, según la cual personas comunes pueden cometer actos de extrema crueldad por obediencia burocrática y falta de reflexión.

El documental, de 80 minutos, tiene su origen en una investigación periodística de varios años realizada por The Guardian, la revista israelí-palestina +972 Magazine y Local Call, y cuenta con material de archivo, incluida una entrevista a un joven Benjamín Netanyahu definiendo el terrorismo, así como escenas de la fundación de Tel Aviv en 1906.

La película también recuerda que entre Gaza y Tel Aviv existen apenas 70 kilómetros de distancia, y que ambas ciudades comparten las aguas del mismo mar Mediterráneo.

Tras su estreno el jueves, que recibió una ovación de 25 minutos, el ejército israelí rechazó "categóricamente" que utilice inteligencia artificial para matar civiles en Gaza, como afirman los testimonios recogidos en la película.