Retiran del mercado más de 76 mil kilogramos de carne de res por falta de inspección

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el retiro del mercado de más de 76 mil kilogramos de carne res distribuidos en todo el país tras haber sido producidos sin la debida inspección federal.

La empresa Star Meat Delivery Inc., con sede en Lucama, Carolina del Norte, retira 76 mil 039 kilogramos de productos crudos de cerdo, ternera y cabra que fueron distribuidos a restaurantes y minoristas, según informó la agencia el martes. El propio USDA indicó que la cifra podría aumentar a 83 mil kilogramos conforme avance la investigación.

¿Por qué se retiró la carne?

Según el USDA, los productos fueron elaborados sin la debida inspección federal y llevaban etiquetas con una marca de inspección falsa. La agencia precisó que los productos tenían el número "EST. 1363", que no cuenta con certificación federal de inspección, por lo que deben considerarse mal etiquetados y no aptos para el consumo.

La ley federal exige que toda la carne vendida comercialmente sea inspeccionada y aprobada para garantizar que sea "segura, saludable y esté debidamente etiquetada", según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA.

La agencia clasificó el retiro como de clase I, el mayor riesgo para la salud, definido como una "situación de riesgo para la salud en la que existe una probabilidad razonable de que el uso del producto cause consecuencias graves y adversas para la salud o la muerte".

La carne se produjo en varias fechas anteriores al 22 de septiembre y fue enviada a A&D Foods, distribuidor en Georgia, antes de llegar a minoristas y restaurantes. Veintitrés productos están afectados, entre ellos filetes de chuletón, rabo de buey, costillas cortas de res y carne de cerdo molida.

"Se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a que no los consuman", declaró el USDA, que recomendó desecharlos o devolverlos al lugar de compra. Hasta ahora, la agencia no ha confirmado casos de enfermedad relacionados con la carne.

La empresa niega falsificación mientras crecen los antecedentes de fraudes

Empresa niega falsificación

Star Meat Delivery rechazó, en un comunicado publicado en Facebook, que los sellos de inspección hubieran sido falsificados. La empresa afirmó que el número de establecimiento fue "reservado legítimamente" como parte del proceso de solicitud mientras busca la aprobación para procesar y envasar carne para el distribuidor de Georgia.

Ningún otro producto vendido por Star Meat Delivery fue etiquetado incorrectamente, y ningún otro producto vendido por Star Meat Delivery forma parte del retiro del mercado que se ha emitido", señaló la empresa. "Estamos cooperando plenamente con las autoridades correspondientes para finalizar la solicitud y estamos siguiendo los procedimientos de retiro que se han establecido".

El problema se descubrió durante una inspección rutinaria del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos. No está claro si alguien ha sido arrestado o acusado penalmente, y el USDA no respondió al comunicado de la empresa.

"Esto es alguien tomando un atajo", comentó Keith Schneider, profesor de inocuidad alimentaria en la Universidad de Florida en Gainesville. "Existen sistemas para detectar este tipo de cosas y parece que el sistema funcionó como estaba previsto. No se pueden saltar las inspecciones".

Los retiros por sellos de inspección falsificados son relativamente raros, según Schneider. El año pasado se retiraron 14 mil 500 kilogramos de carne, incluidos chorizo y costillas, producidos por Sabrositos Hondureños, de Nueva Jersey, tras un caso similar de etiquetado falso.

En febrero pasado, el USDA también ordenó el retiro de 10 mil kilogramos de carne molida cruda de CS Beef Packers, en Idaho, por posible contaminación con la bacteria E. coli, en un caso distinto que no ha reportado enfermedades confirmadas.