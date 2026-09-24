Más de mil 100 militares y policías custodian ciudad turística tras violencia narco en Colombia 

Cientos de militares y policías custodian este jueves las calles de la turística ciudad de Santa Marta, en Colombia, luego de operativos contra una banda narcotraficante que desató una ola de ataques y obligó a cerrar comercios y dejó las calles vacías.

En la madrugada del martes, el golpe del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella contra un cabecilla narco de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores generó balaceras contra comercios y quema de vehículos en la ciudad.

El jueves De La Espriella anunció la captura de 13 personas en operativos entre policía y ejército, además de la incautación de cocaína, celulares, municiones y panfletos intimidatorios, en un mensaje en X.

También dijo que cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos fueron detenidos en Barranquilla y en Santa Marta, en el Caribe colombiano.

"Voy a acabar con esta estructura criminal", aseveró el mandatario respecto a la ACSN.

Santa Marta, una de las grandes capitales turísticas de Colombia, recibe a cientos de miles de visitantes anualmente.

Este jueves se vieron policías patrullando las playas de la ciudad, así como agentes armados en operativos de seguridad en otros sectores.

Comercios de Santa Marta reabrieron gradualmente tras varios días de calles desiertas. AFP

"Era un campesino"

Mailen Quintero, hermanastra de uno de los abatidos en los operativos contra la banda narco, aseguró a la AFP que este era un campesino que recogía café y no tenía relación con el grupo armado de origen paramilitar.

"Mi hermano... se dedicaba a las labores del campo", dijo la mujer de 23 años, afuera de las dependencias de la autoridad forense de Barranquilla.

"El presidente Abelardo de la Espriella lo hizo pasar por un autodefensa", denunció la familiar del abatido Ricardo Andrés Rodríguez, de 18 años.

Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión y siembran el terror en la zona. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

Tras la arremetida, De la Espriella desplegó mil 100 policías y militares en la ciudad para plantar cara al narco.

Tras los cuestionamientos de los familiares, el ministerio de Defensa defendió el operativo militar.

La fiscalía y la autoridad forense deben "esclarecer la totalidad de los hechos" y "establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona", declaró el ministerio este jueves en un comunicado.

Reapertura

Los comercios de Santa Marta comenzaron a reabrir progresivamente sus puertas este jueves, tras varias jornadas con las calles desiertas.

"Confíen en la fuerza pública, tenemos al Ejército y la policía aquí en el corazón de Santa Marta", instó desde el mercado municipal María Margarita Guerra, gobernadora regional, a Caracol Radio.

No obstante, varios pobladores dijeron a la AFP que los pequeños comercios de barrio siguen cerrados y que aún hay temor.

Es habitual que las ACSN extorsionen y exijan pagos a los comerciantes de la zona.

También tienen la fuerza suficiente para imponer restricciones al comercio y la movilidad.

El aeropuerto de Santa Marta y los atractivos turísticos como el Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera, funcionaron con normalidad durante estos días.

Esta es una de las mayores muestras de fuerza del crimen organizado desde que De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto.