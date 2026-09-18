Israel realiza un "proyecto de eliminación" contra palestinos en Cisjordania: ONG israelí

Israel lleva a cabo un "proyecto de eliminación" de la población palestina en Cisjordania, según un informe de 249 páginas presentado este lunes en Jerusalén por la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.

El documento, titulado "El proyecto de eliminación: el desmantelamiento sistemático israelí de la vida colectiva palestina en Cisjordania", se basa en cerca de 2 mil testimonios, trabajo de campo, documentos oficiales y datos de la ONU y otras organizaciones, e incluye a Jerusalén Este en su análisis sobre la vida de unos 3.5 millones de palestinos.

"Este gobierno no ha creado el sistema porque es un sistema de décadas, pero sí lo ha acelerado. Es más violento, más institucionalizado", declaró Yuli Novak, directora ejecutiva de B'Tselem, durante la presentación del estudio.

Cinco frentes de un mismo sistema, según B'Tselem

La organización identifica cinco vías simultáneas que conforman ese sistema: violencia e intimidación, restricciones de movimiento, estrangulamiento económico, destrucción social y política, y limpieza étnica con toma territorial. Un control militar puede impedir llegar a un hospital; la pérdida de acceso a un olivar destruye ingresos y el vínculo con la tierra; la precariedad debilita escuelas y organizaciones políticas.

B'Tselem conecta este proceso con el traspaso de competencias desde la autoridad militar a organismos civiles israelíes, como el ministerio de Finanzas dirigido por el ultranacionalista Bezalel Smotrich, que recibió atribuciones sobre suelo, planificación y legalización de asentamientos.

El informe vincula esta política con el "Plan Decisivo" que Smotrich publicó en 2017, según el cual los palestinos podían permanecer sin aspiraciones nacionales bajo soberanía israelí, emigrar o enfrentar una derrota militar. Desde el inicio del actual mandato de Netanyahu, el gobierno ha legalizado y aprobado un número récord de 104 nuevas colonias en Cisjordania, consideradas ilegales según el derecho internacional. Las autoridades israelíes rechazan las acusaciones de abusos en el territorio, ocupado desde 1967.

Las cifras detrás del informe: muertos, colonos y una justicia que casi nunca castiga

Entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026, fuerzas y civiles israelíes mataron a 1 mil 87 palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, según la base de datos de B'Tselem, entre ellos 242 menores y 21 mujeres. Un recuento distinto de la AFP, elaborado con datos del Ministerio de Salud palestino, sitúa la cifra en al menos 1 mil 108 muertos, entre civiles y combatientes, en el mismo periodo.

La ONU documentó más de 1 mil 400 ataques de colonos con heridos o daños materiales en 2024, más de 1 mil 800 en 2025 y otros 1 mil 200 en el primer semestre de 2026, un promedio de seis al día. El director de operaciones de B'Tselem, Kareem Jubran, denunció además la instalación de 900 barreras en las entradas de localidades palestinas.

De las 2 mil 427 denuncias por daños de soldados contra palestinos presentadas ante la justicia militar entre 2016 y 2024, solo 23 terminaron en una acusación formal, apenas 0.9 por ciento. Según la organización Yesh Din, 93.6 por ciento de las investigaciones por delitos ideológicos de israelíes contra palestinos entre 2005 y 2025 se cerró sin cargos.

"¿Cuántas evidencias más necesita la comunidad internacional para actuar? Las declaraciones no protegen a nadie si no se convierten en acciones", cuestionó Novak ante la prensa.