Irán ataca con misiles al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) afirmó haber lanzado al amanecer misiles balísticos Khorramshahr-4, conocidos por su capacidad de carga de entre 1.5 y 1.8 toneladas de explosivos, contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel Aviv. Según el comunicado iraní, el ataque iba dirigido a la “27ª Escuadrilla” de la Fuerza Aérea Israelí, aunque expertos señalan que probablemente se referían a la Base Aérea 27 (Lod), cerrada desde 2010.

La respuesta israelí

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que todos los misiles lanzados durante la noche fueron interceptados por el sistema de defensa multicapa Arrow-3 y Honda de David. Solo un proyectil cayó en un área abierta en el centro del país, sin causar víctimas ni daños significativos.

Pese a las afirmaciones iraníes de haber “golpeado el corazón de Tel Aviv”, el aeropuerto mantiene operaciones estables. Tras varios días de cierre total, este jueves se inició una reapertura limitada, priorizando vuelos de repatriación operados por aerolíneas israelíes como El Al, bajo estrictos protocolos de seguridad y ventanas de tiempo reducidas para minimizar riesgos ante nuevas alertas de misiles.

La “Operación Verdadera Promesa 4”

Teherán ha denominado esta ofensiva como la “19ª oleada de la Operación Verdadera Promesa 4”, asegurando que utilizó misiles hipersónicos y drones para “cegar” los radares estadounidenses e israelíes. Además, medios estatales iraníes sostienen que sus proyectiles evadieron el sistema de defensa THAAD, desplegado recientemente por Estados Unidos en Israel.

Mientras Irán clama victorias estratégicas, el CENTCOM estadounidense reporta que la capacidad de lanzamiento de Teherán ha disminuido en un 86 % desde el inicio de la guerra el pasado sábado, debido a la destrucción sistemática de sus bases de lanzamiento.

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de ataques a civiles

Irán responsabilizó este jueves a Estados Unidos e Israel de dirigir ataques contra áreas habitadas, calificándolos de acciones “deliberadas” contra la población civil.

Según Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, los agresores estarían apuntando a lugares estratégicos con el objetivo de infligir el máximo dolor y pérdidas humanas.

"Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores apuntan deliberadamente a zonas civiles y a cualquier lugar que crean que causará el máximo sufrimiento y pérdidas humanas"

Con información de AFP.