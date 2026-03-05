Exmarine rompe protocolo en el Senado de EU; es detenido tras manifestarse contra la guerra en Irán

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Capitolio de Estados Unidos, cuando Brian McGinnis, exmarine y aspirante al Senado por el Partido Verde, irrumpió en una audiencia de la subcomisión de las Fuerzas Armadas con gritos contra la intervención militar en Irán.

Vestido con un uniforme de la Marina, McGinnis lanzó consignas como “Nadie quiere luchar por Israel” y “Nadie quiere morir por Israel”, en clara referencia al papel de Washington en el conflicto junto a Tel Aviv. Su protesta interrumpió el desarrollo de la sesión y obligó a la intervención inmediata de la Policía del Capitolio.

Forcejeo y expulsión

Tres agentes intentaron sacarlo de la sala a rastras, pero McGinnis se resistió con fuerza. En medio del forcejeo, el senador republicano por Montana, Tim Sheehy, ex SEAL de la Marina con experiencia en Irak y Afganistán, se sumó a la acción intentando moverlo por los pies.

El forcejeo terminó con McGinnis reducido y retirado del recinto, en un episodio que dejó imágenes de tensión y violencia dentro de una de las sedes más vigiladas del país.

Posteriormente, Sheehy declaró en redes sociales: “Este caballero vino al Capitolio buscando una confrontación, y la consiguió. Espero que reciba la ayuda que necesita sin causar más violencia”.

Cargos criminales

Tras el incidente, McGinnis enfrenta cargos criminales por presuntamente haber agredido a un agente del orden público y resistirse al arresto. Su caso se convierte en un punto de atención mediática, no solo por su condición de veterano de guerra y bombero, sino también por su perfil político como candidato del Partido Verde en Carolina del Norte.

La protesta ocurrió el mismo día en que el Senado votaba una resolución de poderes de guerra presentada por el demócrata Tim Kaine y copatrocinada por el republicano Rand Paul, que buscaba obligar al presidente a obtener autorización del Congreso para continuar las hostilidades contra Irán.

La propuesta fracasó por un estrecho margen de 53 votos contra 47, reflejando la división política sobre la intervención militar. Mientras tanto, el conflicto ya ha dejado al menos seis militares estadounidenses muertos desde el inicio de los ataques el pasado sábado, lo que intensifica el debate sobre el costo humano de la guerra.