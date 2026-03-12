Se estrella avión cisterna de Estados Unidos en Irak durante operaciones militares

Un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones militares en el marco del conflicto regional con Irán, informó el ejército estadounidense, que confirmó que el incidente no estuvo relacionado con fuego enemigo.

La aeronave accidentada era un KC-135 Stratotanker, uno de los principales aviones de reabastecimiento en vuelo utilizados por la Fuerza Aérea estadounidense para extender el alcance de sus operaciones aéreas.

El incidente ocurrió durante la campaña militar denominada Operación Furia Épica, una ofensiva aérea impulsada por Washington y sus aliados desde el 28 de febrero, que busca debilitar infraestructuras militares iraníes y contener ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica”.

Accidente ocurrió durante misión aérea

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el incidente involucró a dos aeronaves que participaban en la misma operación aérea.

Una de ellas logró aterrizar sin contratiempos, mientras que la segunda cayó en territorio del oeste iraquí.

“Una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Las autoridades militares indicaron que el accidente ocurrió en espacio aéreo considerado aliado, lo que refuerza la hipótesis preliminar de que se trató de un incidente técnico o operativo.

Equipos militares desplegaron operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los tripulantes de la aeronave, aunque hasta el momento el Pentágono no ha confirmado el número exacto de personas a bordo ni el estado de la tripulación.

Los aviones KC-135 suelen operar con tres tripulantes: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga encargado de transferir combustible a otros aviones en pleno vuelo.

En determinadas misiones, la aeronave también puede incluir un navegante adicional y transportar hasta 37 pasajeros, según datos oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense.

Cuarto avión perdido en la guerra y tensión regional en aumento

La pérdida del KC-135 representa la cuarta aeronave militar estadunidense destruida desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con información confirmada por el mando militar.

En los primeros días de la guerra, tres cazas F-15E Strike Eagle fueron derribados por error por fuerzas aliadas en Kuwait, en medio de intensos combates que incluían ataques con misiles balísticos y drones iraníes.

A pesar del incidente, los seis miembros de las tripulaciones lograron eyectarse y sobrevivieron.

La guerra con Irán ha implicado intensas operaciones aéreas en la región. Especial.

El KC-135 accidentado es el primer avión cisterna perdido en esta guerra, aunque no el primer incidente militar registrado durante la campaña aérea.

El modelo Stratotanker ha sido una pieza clave en la estrategia militar estadounidense durante más de seis décadas, participando en operaciones desde la guerra de Vietnam hasta conflictos recientes en Medio Oriente.

Su función principal es reabastecer en vuelo a cazas, bombarderos y aviones de transporte, lo que permite prolongar misiones sin necesidad de aterrizar y ampliar el radio de acción de las fuerzas aéreas.

Mientras tanto, la guerra continúa escalando en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente que la ofensiva militar “avanza rápidamente”, aunque evitó precisar cuánto tiempo más podrían prolongarse las operaciones.

En paralelo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reiteró que Teherán mantendrá el bloqueo del estratégico estrecho de Estrecho de Ormuz, una ruta marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.