Hombre que amenazó de muerte a Trump en 2020 vuelve a prisión… volvió a hacerlo

Un hombre del estado de Virginia fue condenado nuevamente a prisión por amenazar de muerte al presidente de Estados Unidos, después de haber cumplido una condena previa por delitos similares contra el mismo mandatario.

Se trata de Valeriy Kouznetsov, de 41 años y residente de la localidad de Reston, quien recibió una sentencia de dos años y cuatro meses de prisión tras publicar múltiples amenazas en redes sociales dirigidas al presidente Donald Trump y a otros funcionarios federales.

De acuerdo con documentos judiciales citados por fiscales federales, Kouznetsov publicó varios mensajes entre febrero y mayo de 2025 en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Las publicaciones, dirigidas a cuentas oficiales del presidente y de miembros del gobierno, incluyeron amenazas explícitas de violencia.

Autoridades consideran el caso un ejemplo de reincidencia en amenazas. Especial.

Amenazas en redes sociales

Según la investigación judicial, uno de los mensajes más graves fue publicado el 28 de marzo de 2025, cuando Kouznetsov hizo referencia al intento de asesinato contra Trump ocurrido durante un acto político en Butler, Pennsylvania en 2024.

En esa publicación, el acusado afirmó que realizaría una “repetición del Servicio Secreto en Filadelfia”, en aparente alusión al atentado registrado el 13 de julio de 2024 durante un mitin de campaña.

Las autoridades interpretaron el mensaje como una amenaza directa de repetir el ataque.

Semanas después, el 17 de abril de 2025, Kouznetsov volvió a publicar un mensaje en el que escribió que “los mataría a todos”, refiriéndose al presidente y a otros funcionarios del gobierno estadounidense.

Dos días más tarde, el 19 de abril, las autoridades detectaron otra publicación en la que nuevamente amenazaba con matar a Trump.

Los fiscales indicaron que los mensajes fueron difundidos desde la cuenta personal del acusado y dirigidos a cuentas oficiales, lo que permitió a los investigadores rastrear su origen y proceder con su arresto.

En Estados Unidos, las amenazas contra la vida del presidente están tipificadas como delito federal grave, conforme al Título 18, Sección 871 del Código de Estados Unidos.

Largo historial de amenazas y arrestos

El caso de Kouznetsov no es nuevo para las autoridades federales. De acuerdo con documentos judiciales, el hombre mantiene un historial de incidentes relacionados con amenazas contra el presidente durante los últimos cinco años.

El primer episodio ocurrió en julio de 2020, cuando Kouznetsov se acercó al Trump International Hotel Washington D.C. en la capital estadounidense.

Según los fiscales, el hombre saltó una valla de seguridad e intentó ingresar al edificio, y cuando fue confrontado por el personal del hotel amenazó con apuñalar al presidente.

Por ese incidente fue arrestado y posteriormente condenado por amenazar con matar o herir al mandatario.

La sentencia en ese caso fue de dos años y tres meses de prisión, seguida de tres años de libertad supervisada.

Sin embargo, durante ese periodo volvió a tener problemas con la justicia.

En abril de 2023, Kouznetsov fue detenido nuevamente tras ingresar al perímetro de seguridad cercano a la Casa Blanca.

El hecho constituyó una violación de las condiciones de su libertad supervisada, por lo que un juez ordenó revocarla y le impuso una nueva condena de un año y un día de prisión.

Tras cumplir esa sentencia, el acusado volvió a publicar amenazas en redes sociales en 2025, lo que llevó a una nueva investigación federal y a su reciente condena.

Las autoridades señalaron que el caso evidencia la gravedad con la que el sistema judicial estadounidense trata las amenazas contra funcionarios de alto nivel, especialmente cuando existen antecedentes y reincidencia.