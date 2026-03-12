Hallan en Francia una página perdida del palimpsesto de Arquímedes desaparecida por más de un siglo

Una de las tres páginas desaparecidas del palimpsesto de Arquímedes, ese manuscrito del siglo X que contiene varias copias de los tratados antiguos del científico griego, fue descubierta en un museo de Francia.

Físico, astrónomo, matemático e ingeniero... Arquímedes vivió en el siglo III antes de nuestra era en Siracusa, en la Sicilia griega, y su obra excepcional ha llegado hasta nuestra época, especialmente su famoso principio de Arquímedes.

Un palimpsesto es un pergamino manuscrito cuyo texto original fue borrado para reutilizarlo y escribir encima otros textos, una práctica habitual para estos soportes que eran muy costosos en la época.

Victor Gysembergh, investigador del centro de investigación CNRS de Francia que halló la página desaparecida, declaró a AFP que se trataba de "una mina de textos perdidos de la Antigüedad".

Página del palimpsesto de Arquímedes hallada en el Museo de Bellas Artes de Blois. Especial.

De Constantinopla a Blois

"Los tratados de Arquímedes fueron copiados en el siglo X. En ellos también se encuentran sus textos filosóficos, literarios y religiosos. Más tarde, hacia los siglos XII y XIII, fueron borrados y reciclados para convertirse en un eucologio, un libro de oraciones destinado a la liturgia", explica Gysembergh, cuyos trabajos fueron publicados en la revista alemana Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphyk (Revista de papirología y epigrafía).

La historia de este palimpsesto, único en el mundo, sigue un insólito camino. Es conservado por el patriarcado latino de Jerusalén, especialmente en Constantinopla (la actual Estambul). El danés Johan Ludvig Heiberg lo encuentra a finales del siglo XIX y lo fotografía página por página en 1906.

El documento desaparece luego por completo con la Primera Guerra Mundial.

Y reaparece en 1996 en Francia en una colección privada, con motivo de una venta en subasta en el extranjero.

En ese lapso de tiempo, sin embargo, desaparecen tres de las 177 páginas.

Una de ellas es la que Gysembergh encontró en el Museo de Bellas Artes de Blois, en el centro de Francia, "un poco por una broma", explica el investigador.

Me interesan los palimpsestos porque es una manera de redescubrir textos perdidos de la Antigüedad. Y a veces me dedico a buscar palimpsestos en ciudades concretas", cuenta.

Un día, en la oficina con unos compañeros, mencionó el hecho de que una parte de la biblioteca de los reyes de Francia se conservaba en Blois.

"Veamos si no hay un palimpsesto en Blois", les dijo.

El folio descubierto pertenece a una copia del siglo X del tratado de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro. Especial.

Hallazgo inesperado

Se puso a buscar a través de Arca -un catálogo en línea de manuscritos digitalizados- y el investigador se quedó de piedra.

Fue muy inesperado encontrar un manuscrito griego", recuerda. "Y más aún un tratado científico del siglo X".

"Comparé esta página, tal como se encuentra hoy en Blois, con las fotos tomadas en 1906 y que también están disponibles en línea (a través de la Biblioteca Real de Dinamarca). Cuando se tienen varias copias manuscritas de un mismo texto, siempre se cuelan errores. Aquí, el estilo de la escritura es exactamente el mismo, cada letra es exactamente la misma. La figura geométrica es exactamente la misma, exactamente en el mismo lugar...", cuenta.

"Era el tratado de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro", añade entusiasmado.

La página contiene por un lado el texto de la copia, muy visible, y por el otro un dibujo reciente, añadido probablemente en el siglo XX por el propietario, para intentar aumentar el valor del documento.

El investigador espera ahora poder llevar a cabo, en el próximo año, una campaña de imagen multiespectral y de fluorescencia de rayos X con el fin de descifrar el texto que hay detrás de la miniatura.

Este descubrimiento reaviva la esperanza de encontrar algún día las otras dos páginas que faltan.

Fotografías tomadas por el filólogo danés Johan Ludvig Heiberg en 1906 permitieron confirmar la autenticidad del folio encontrado. Especial.

Hasta este hallazgo, no había ningún motivo para esperar que se encontraran algún día. Ahora, si instituciones o coleccionistas privados poseen este tipo de manuscritos, deben pensar que podría tratarse de alguno de los otros folios perdidos", concluye.

​

Con información de AFP.